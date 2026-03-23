自由開講》川普用石油拆散中俄

◎ 于則章

中東戰爭已經打了半個月，國際油價雖然有起有落，但是目前看來似乎仍持續走高，美國財政部在3月12日發布了一項為期30天的許可證，允許各國購買目前滯留在海上的俄羅斯原油及石油產品。

國際油價持續走高，美國財政部允許各國購買目前滯留在海上的俄羅斯原油及石油產品。圖為俄羅斯油輪海馬號。（法新社檔案照）

乍看之下許多人會誤以為美國是因為在中東的戰局不利，因此又再度TACO（Trump Always Chickens Out）了，但若從美國已經掌控並正在提取委內瑞拉的石油，而美國本土的頁岩油更多到必須在日前於德州港口城市Brownsville建立50年來首座新的煉油廠等情況來看，局勢顯然恰好相反！

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因為美國本身並不缺石油，伊朗一再威脅要封鎖荷姆茲海峽，苦主只會是無法將石油與天然氣運出去賣的波斯灣產油國家以及高度仰賴中東石油與天然氣的歐洲與中國，如今美國暫時豁免了各國滯留在海上的俄羅斯原油及石油產品以解決燃眉之急，讓各國鬆了一口氣，也在無形中增強了美國藉著石油對各國的控制力。

尤其是對中國而言，過去藉由給予委內瑞拉、俄羅斯以及伊朗「全面戰略夥伴關係」的空頭支票讓他們以為可以有恃無恐地反美並到處挑起戰火與反美，害得委俄伊這三個產油國遭到國際制裁，只能把石油廉價賣給中國。

中國在失去廉價石油之後，再也沒有籌碼可以興風作浪。圖為停泊在中國舟山外釣島的油輪。（路透檔案照）





而中國藉著這些廉價石油以及「再教育營」強迫勞動與「996工作制」剝削中國勞工壓低成本盡情生產各種產品向全世界傾銷各種商品，進行不公平的競爭破壞全球貿易市場供需平衡，可以說：中國是過去20多年來破壞全球經濟穩定與區域安全的幕後黑手！

如今，川普掌控了全球絕大部分的石油資源後，將可以視全球局勢的發展來隨時決定油價的漲跌，造成俄羅斯與中東地區的產油國都必須配合美國的政策，以確保其石油利益，烏克蘭與中東的連年烽火或許可望止息。而中國在失去廉價石油之後，只能淪為美俄宰割的肥羊，再也沒有籌碼可以興風作浪。

至此，大家才驚覺：在2024年美國總統大選時川普說他要拆散中俄聯盟，原來是真的做到做到，而不僅僅只是選舉時的語言而已！

（作者為公務員）

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