自由開講》當華勒沙現身台北 東歐民主革命的記憶再次被喚起

◎ 楊聰榮

在當前全球民主政治面臨挑戰的時刻，一些歷史人物的出現往往能夠帶來深刻的象徵意義。當波蘭民主運動的重要人物華勒沙（Lech Wałęsa）出現在台北的論壇現場，許多人感受到的不只是一次國際交流活動，更像是一場跨越數十年的歷史對話。82歲的華勒沙坐在台北萬豪酒店的會場之中，這一幕讓人不禁回想起1980年代東歐民主運動的關鍵時刻。

團結工聯的歷史記憶

波蘭民主運動的重要人物、波蘭前總統華勒沙出現在台北的論壇現場，是一場跨越數十年的歷史對話。 （資料照）



華勒沙原本只是波蘭格但斯克造船廠的一名電工。1980年，這名工人領袖在造船廠罷工運動中站上歷史舞台，帶領工人組織起名為團結工聯的獨立工會。當時的波蘭仍處於共產黨統治之下，任何獨立組織都被視為對政權的挑戰。團結工聯的出現打破了這種政治控制，並迅速吸引數百萬名成員加入。工人、知識分子與社會各界逐漸形成一股和平而堅定的改革力量。

1980 年代的波蘭民主運動並沒有以暴力革命的形式展開。團結工聯主張透過社會團結、非暴力抗爭與談判方式推動政治改革。即使在政府宣布戒嚴、逮捕運動領袖的情況下，民主運動仍然持續存在於社會之中。多年之後，隨著東歐政治局勢的變化，波蘭最終走向民主轉型。華勒沙在1990年當選波蘭總統，象徵東歐共產政權逐步瓦解的重要歷史時刻。

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東歐劇變的重要起點

這段歷史往往被視為東歐劇變的重要起點之一。1989年前後，波蘭、匈牙利、捷克斯洛伐克與其他東歐國家陸續走向政治改革，象徵冷戰時期東歐鐵幕逐漸崩解。當年在格但斯克造船廠圍牆上的一次罷工行動，最終改變了整個區域的政治命運。

華勒沙帶領工人組織起名為團結工聯的獨立工會，讓波蘭最終走向民主轉型。圖為團結工聯成立時現場群眾鼎沸景象。（資料照，波蘭臺北辦事處提供）



當華勒沙在40多年後出現在台北的論壇場合，這個畫面自然引發許多聯想。對台灣社會而言，這不僅是一場外交場合的交流，也是一種民主歷史的象徵連結。波蘭民主運動的經驗提醒世人，民主制度往往不是一夜之間建立，而是透過長期的社會努力逐漸形成。

台灣自身的民主發展同樣經歷過漫長過程。從威權統治時期走向民主體制，社會運動、政治改革與公民參與共同塑造了今日的制度基礎。當一位曾經推動東歐民主變革的重要人物坐在台北的論壇會場，這種歷史重疊帶來某種特殊的象徵意義。

華勒沙在格但斯克造船廠圍牆上的一聲呼喊，象徵人民對自由與尊嚴的追求。多年之後，這名民主運動的見證者來到台北，讓人重新思考民主制度的價值。民主不只是政治制度的名稱，更是一種需要持續維護的社會共識。

在當今世界局勢持續變動的背景下，歷史往往提供重要的提醒。當年波蘭人民透過團結與非暴力抗爭改變政治制度，這段歷史仍然具有深遠意義。台灣社會在觀察這段歷史時，也能從中看到民主制度形成的艱辛過程，以及維護自由價值所需要的長期努力。

當82歲的華勒沙坐在台北的論壇現場，時間彷彿在不同歷史時刻之間建立連結。40多年前在造船廠圍牆上的呼喊，象徵威權體制逐漸走向終結。多年後在台北出現的身影，則讓人再次感受到民主歷史留下的回聲。

（公督盟評審委員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

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