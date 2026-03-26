自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當華勒沙現身台北 東歐民主革命的記憶再次被喚起

2026/03/26 08:30

◎ 楊聰榮

在當前全球民主政治面臨挑戰的時刻，一些歷史人物的出現往往能夠帶來深刻的象徵意義。當波蘭民主運動的重要人物華勒沙（Lech Wałęsa）出現在台北的論壇現場，許多人感受到的不只是一次國際交流活動，更像是一場跨越數十年的歷史對話。82歲的華勒沙坐在台北萬豪酒店的會場之中，這一幕讓人不禁回想起1980年代東歐民主運動的關鍵時刻。

團結工聯的歷史記憶

自由開講》當華勒沙現身台北 東歐民主革命的記憶再次被喚起波蘭民主運動的重要人物、波蘭前總統華勒沙出現在台北的論壇現場，是一場跨越數十年的歷史對話。 （資料照）

華勒沙原本只是波蘭格但斯克造船廠的一名電工。1980年，這名工人領袖在造船廠罷工運動中站上歷史舞台，帶領工人組織起名為團結工聯的獨立工會。當時的波蘭仍處於共產黨統治之下，任何獨立組織都被視為對政權的挑戰。團結工聯的出現打破了這種政治控制，並迅速吸引數百萬名成員加入。工人、知識分子與社會各界逐漸形成一股和平而堅定的改革力量。

1980 年代的波蘭民主運動並沒有以暴力革命的形式展開。團結工聯主張透過社會團結、非暴力抗爭與談判方式推動政治改革。即使在政府宣布戒嚴、逮捕運動領袖的情況下，民主運動仍然持續存在於社會之中。多年之後，隨著東歐政治局勢的變化，波蘭最終走向民主轉型。華勒沙在1990年當選波蘭總統，象徵東歐共產政權逐步瓦解的重要歷史時刻。

東歐劇變的重要起點

這段歷史往往被視為東歐劇變的重要起點之一。1989年前後，波蘭、匈牙利、捷克斯洛伐克與其他東歐國家陸續走向政治改革，象徵冷戰時期東歐鐵幕逐漸崩解。當年在格但斯克造船廠圍牆上的一次罷工行動，最終改變了整個區域的政治命運。

自由開講》當華勒沙現身台北 東歐民主革命的記憶再次被喚起華勒沙帶領工人組織起名為團結工聯的獨立工會，讓波蘭最終走向民主轉型。圖為團結工聯成立時現場群眾鼎沸景象。（資料照，波蘭臺北辦事處提供）

當華勒沙在40多年後出現在台北的論壇場合，這個畫面自然引發許多聯想。對台灣社會而言，這不僅是一場外交場合的交流，也是一種民主歷史的象徵連結。波蘭民主運動的經驗提醒世人，民主制度往往不是一夜之間建立，而是透過長期的社會努力逐漸形成。

台灣自身的民主發展同樣經歷過漫長過程。從威權統治時期走向民主體制，社會運動、政治改革與公民參與共同塑造了今日的制度基礎。當一位曾經推動東歐民主變革的重要人物坐在台北的論壇會場，這種歷史重疊帶來某種特殊的象徵意義。

華勒沙在格但斯克造船廠圍牆上的一聲呼喊，象徵人民對自由與尊嚴的追求。多年之後，這名民主運動的見證者來到台北，讓人重新思考民主制度的價值。民主不只是政治制度的名稱，更是一種需要持續維護的社會共識。

在當今世界局勢持續變動的背景下，歷史往往提供重要的提醒。當年波蘭人民透過團結與非暴力抗爭改變政治制度，這段歷史仍然具有深遠意義。台灣社會在觀察這段歷史時，也能從中看到民主制度形成的艱辛過程，以及維護自由價值所需要的長期努力。

當82歲的華勒沙坐在台北的論壇現場，時間彷彿在不同歷史時刻之間建立連結。40多年前在造船廠圍牆上的呼喊，象徵威權體制逐漸走向終結。多年後在台北出現的身影，則讓人再次感受到民主歷史留下的回聲。

（公督盟評審委員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書