自由開講》爬山之外的政治訊號 台派選戰正在走入生活政治

◎ 楊聰榮

台灣政治長期受到兩種力量影響，一種是國家認同政治，另一種是動員式選舉文化。過去的選戰經常集中在大型造勢、政黨對抗與意識形態動員。這種政治模式在民主化初期具有重要歷史意義，也在多次選舉中形成強烈動員效果。

台灣選戰經常集中在大型造勢，在選舉中形成強烈動員效果。（資料照）近年逐漸出現新的政治現象。部分台派政治人物開始以更生活化方式進入公共空間，政治論述逐步從宏大敘事轉向日常生活層次。這種轉變可以用政治學概念「生活政治」（Everyday Politics）來理解。

生活政治並不是把政治變成娛樂化活動，而是讓政治重新回到人民日常生活場域。政治不再只存在於競選舞台或議會辯論，而開始出現在城市街道、社區公共空間與日常活動之中。政治重新嵌入生活場景之後，政治參與形式與政治訊息傳播方式也隨之改變。

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近期蔡英文頻繁與地方政治人物一起登山的活動，正好提供一個理解生活政治的案例。過去政治人物助選多半依賴造勢場合或正式站台，登山行程形成完全不同的政治場景。

山林步道屬於公共生活空間。政治人物在山徑與民眾相遇，互動方式更接近日常生活，而不是正式政治活動。在這樣的場景中，政治訊息不需要透過激烈動員語言，而是透過共同生活經驗傳遞。

這種政治形式可以理解為「爬山政治學」。爬山象徵逐步前進的政治哲學。政治治理不是短期衝刺，而是一個需要長期累積的過程。登山步伐緩慢而穩定，需要耐力與節奏。這種象徵語言與蔡英文過去強調的穩定治理風格形成呼應。

這種助選方式打破政治舞台與生活空間之間的界線。政治人物與地方候選人出現在山林步道，政治活動自然融入日常生活。民眾在登山途中偶遇政治人物的經驗，與傳統造勢場合的群眾動員形成鮮明對比。

蔡英文近期頻繁與地方政治人物一起登山，提供一個理解生活政治的案例。圖為蔡英文與林國漳登山情形。（資料照）在這樣的情境中，登山不只是休閒活動，也形成一種政治敘事。

台派政治長期以國家認同作為論述核心。面對中國持續的軍事壓力與政治威脅，「抗中保台」具有高度動員能力。隨著台灣社會對自身認同逐漸形成穩定共識，政治競爭焦點開始出現變化。

認同問題逐漸成為社會共識之後，選民開始提出另一個問題，台灣是否被治理得更好。在這樣的背景下，台派選戰逐漸形成新的政策語言。政治討論開始集中在人民生活最直接感受到的治理議題，例如親子與青少年政策、交通與教育改善、長照體系、社會住宅、租金補助與社會安全網。這些議題構成生活政治的重要內容。

生活政治並不否定國家安全的重要性，而是把國家安全與日常治理連結在一起。公共服務完善、社會信任度高且生活環境安全的社會，本身就是一種穩定政治結構。生活政治可以理解為把國家認同政治轉化為治理能力的過程。

生活政治的興起也與公民社會力量成長有關。近年台灣公民團體逐漸把公共議題從抽象政治討論轉向具體政策倡議。交通安全、公共空間、青年住宅、托育政策與心理健康等議題，逐漸進入政治討論核心。

在這樣的情況下，政治競爭形式開始改變。選舉不再只是政黨動員支持者的過程，也逐漸成為公共政策競爭場域。政治人物需要提出更具體治理方案，回應社會對生活品質的期待。

生活政治逐漸成為台派選戰的重要發展方向。政治重新回到生活場景之後，選民評估政治人物的標準也隨之改變。政治立場仍然重要，治理能力與政策實踐能力開始變得更加關鍵。

政治重新回到人民日常生活之中，正逐漸成為台派選戰下一階段的重要轉折。圖為立委蘇巧慧陪同台南市議員參選人朱明宏拜票。（資料照）



從台灣政治發展長期脈絡觀察，生活政治的興起代表台派政治正在進入新的階段。民主化運動時期的政治重點在於制度建立與威權轉型，其後政治競爭集中在國家認同與主權問題。

政治議題現在逐漸回到治理本身。台派政治若要鞏固社會支持，需要把國家認同與日常治理整合為完整政治敘事。政治能同時回應外部安全壓力與內部生活需求，民主制度也會更加穩固。

從這個角度觀察，蔡英文與地方候選人共同登山的畫面象徵意義遠超過一場助選活動。這種畫面呈現一種新的政治語言，政治重新回到人民日常生活之中。政治開始出現在山徑、街道與社區空間，政治形式與政治內容也隨之改變。生活政治的興起，正逐漸成為台派選戰下一階段的重要轉折。

（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

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