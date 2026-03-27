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自由開講》大國角力下的台灣路

2026/03/27 16:30

◎ 陳言

美伊衝突升高，荷姆茲海峽風險加劇，能源、航運與物價都可能受到衝擊。外界同時關注川習會是否延後、會不會談到台灣。面對這些變化，台灣不能輕忽，但也不必先把自己嚇亂。

自由開講》大國角力下的台灣路兩岸治權互不隸屬，川習會是美國與中國之間的事，本質上是他國外交。圖為2025年川習會。（美聯社檔案照）

先說清楚，川習會是美國與中國之間的事，本質上是他國外交。兩岸治權互不隸屬，中華民國不是中華人民共和國的一部分，台灣前途更不應由任何外部峰會替我們決定。對他國領袖怎麼談、何時談，我們無從置喙，也不必跟著各種揣測起舞。

但這不代表台灣可以置身事外。台美之間有貿易、有軍購，也有安全與產業合作；兩岸情勢是否穩定，更直接關係台灣人民的生活與安全。烏俄戰爭已讓世界看見，能源危機不是遙遠新聞，而是會反映在油價、運費、物價與產業成本。如今美伊戰事升高，台灣當然難以完全避開衝擊。

所以，台灣真正該做的，不是整天猜測大國會不會拿台灣當籌碼，而是先把自己顧好。對外，要分散風險、強化能源安全、提升經貿韌性，並持續與理念相近國家合作，廣結善緣。對內，則要減少空轉與內耗，讓重大政策能在制度內推進。

台灣真正該做的，就是要分散風險、強化能源安全、提升經貿韌性，並持續與理念相近國家合作，廣結善緣。圖為基隆港。（法新社檔案照）台灣真正該做的，就是要分散風險、強化能源安全、提升經貿韌性，並持續與理念相近國家合作，廣結善緣。圖為基隆港。（法新社檔案照）

尤其外部局勢越亂，內部越需要理性。朝野可以競爭，可以攻防，但爭議終究要回到法治基礎上處理，依法論事，依程序解決。只有制度穩定、議事有序，台灣才有真正的團結。若外部風險升高，內部卻仍陷在無止盡的惡鬥中，只會削弱整體應變能力。

國際局勢不會永遠平靜。面對大國競逐、區域戰火與能源震盪，台灣最重要的，不是把希望寄託在別人的安排，而是堅定走自己的路。團結對外、依法處理內部爭議、厚植國力、自立自強，這才是台灣在亂局中的根本之道。

（作者為文字工作者）

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