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汪浩時間》沒來的狼還是狼！

「沒來的狼，還是狼。」真正的安全，不是判斷對方何時動手，而是讓對方永遠不敢動手。唯有持續強化自我防衛能力，深化與民主陣營的合作，台灣才能在不確定的時代中，穩穩守住和平。
汪浩時間

汪浩時間

2026/03/20 21:30

◎ 汪浩

「沒有計畫」不等於「沒有能力」，更不等於「沒有意圖」。報告同時指出，中國仍持續發展對台作戰能力；示意圖。（路透檔案照）「沒有計畫」不等於「沒有能力」，更不等於「沒有意圖」。報告同時指出，中國仍持續發展對台作戰能力；示意圖。（路透檔案照）美國最新情報評估指出，北京目前沒有在2027年攻打台灣的計畫，也沒有固定時間表。這讓過去幾年瀰漫的「倒數計時」暫時降溫。然而，這並不代表威脅消失，而只是中共戰略節奏的調整。關鍵在於，「沒有計畫」不等於「沒有能力」，更不等於「沒有意圖」。報告同時指出，中國仍持續發展對台作戰能力，只是評估到兩棲登陸風險極高，特別是在美國可能介入的情況下。換句話說，真正讓戰爭延後的，不是善意，而是成本與風險。

近來國際局勢的變化也釋放出重要訊號。從中東到拉丁美洲，美國展現出快速且決定性的行動能力，強化了全球嚇阻效果。這種「實力展示」，正是影響北京風險計算的重要因素之一。

從中東到拉美，美國展現出快速且決定性的行動能力，強化了全球嚇阻效果；圖為伊朗首都德黑蘭濃煙衝天。（法新社檔案照）從中東到拉美，美國展現出快速且決定性的行動能力，強化了全球嚇阻效果；圖為伊朗首都德黑蘭濃煙衝天。（法新社檔案照）因此，台灣不能因為「狼還沒來」就放鬆警惕。歷史一再證明，和平從來不是靠期待換來的，而是靠實力守住的。當對手認為代價過高、勝算不足時，戰爭才不會發生。

更值得注意的是，時間從來不是免費資產。沒有明確時間表，意味著風險被拉長，而不是消失。如果台灣在這段時間內沒有持續強化國防、提升社會韌性與戰略準備，反而可能在未來面對更大的壓力。

「沒來的狼，還是狼。」真正的安全，不是判斷對方何時動手，而是讓對方永遠不敢動手。唯有持續強化自我防衛能力，深化與民主陣營的合作，台灣才能在不確定的時代中，穩穩守住和平。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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