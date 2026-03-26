自由開講》當棒球不再只是棒球

◎ 許良安

隨著世界棒球經典賽冠軍出爐，國內棒球熱將轉移到中華職棒開打。有感於數十年來棒球國際賽期間是唯一能讓全國萬眾一心，精誠團結的氛圍也正在逐漸變質走樣。蔡其昌會長與棒協合作無間，世界12強奪冠，職棒平均入場人數破萬，創造台灣職棒空前的榮景。（資料照）

從中職會長蔡其昌被不同黨派支持者攻擊（因為做的越好就越顯前任會長毫無建樹），這些年蔡會長與棒協合作無間，世界12強奪冠，職棒平均入場人數破萬，創造台灣職棒空前的榮景。

再則卓院長的東京應援行程，實際是數十年來的外交突破，也讓不同黨派政治人物與支持者大肆批評質疑，連不同黨派裏都不乏稱讚卓院長此行的意義重大，這些批評者的心態令人匪夷所思。

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委內瑞拉奪得第6屆經典賽冠軍。（美聯社檔案照）最後的冠軍賽也許就是宿命的安排，美國與委內瑞拉的恩怨情仇讓最後決戰更顯張力。當然在國內也能從期盼委內瑞拉奪冠的週邊朋友政黨屬性略知一二，與其說他們希望委內瑞拉贏，不如說他們更希望美國輸。

如果單純的看美國大聯盟比賽或日職及中職也許相對單純，畢竟國與國之間的對抗更牽扯許多政治上的複雜因數。為何不在欣賞棒球運動的同時，撇開煩人的政治考量，想像一下這些從小打球的國手們，每一次的美技接傳球，每一次的三振或每一支振奮人心的全壘打背後是多少汗水與日復一日的訓練。加油！不論是中華隊或台灣隊，你們永遠是這小小多山國家的驕傲。

（作者為不動產營業員）

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