自由開講》國安防線拒絕中國代理

◎ 島火

一名與「中國」具備緊密法律連結與效忠疑慮的個體，竟企圖透過政黨不分區制度進入國會；民眾黨立委李貞秀擁雙重國籍，爭議仍在延燒。（資料照）立法院是國家權力的核心，更是掌握預算、法規與機敏國安資訊的最高殿堂。然而，近期引發社會高度疑慮的李貞秀案，赤裸裸地揭示了台灣民主防衛機制的脆弱。一名與「中國」具備緊密法律連結與效忠疑慮的個體，竟企圖透過政黨不分區制度進入國會，這絕非單純的參政權爭議，而是國安防火牆的決堤危機。

中國對台併吞野心昭然若揭，其法律規定所有「中國公民」皆負有維護其國家主權與安全的義務。在台灣與中國互不隸屬的憲政現實下，我們絕不能寄望一名未曾徹底放棄中國身分、未曾展現對台灣絕對忠誠的人，在審查國防預算或機密法案時，能以台灣利益為唯一依歸。若讓具敵國背景的人士進入國會，無異於在國家防衛地基下埋設地雷，簡直是引狼入室。

若讓具敵國背景的人士進入國會，無異於在國家防衛地基下埋設地雷，簡直是引狼入室。（路透檔案照）更令人憤怒的是，在野陣營竟以「人權」或「程序正義」為遮羞布，試圖為此國安破口開脫。民主並非無止境的寬容，而是必須建立在「民主防衛」的前提之上。任何享受台灣自由民主成果的人，若無法在法律與政治心態上徹底切斷與中國的臍帶，就完全沒有資格進入國家決策核心。

李貞秀案是一記警鐘，提醒我們台灣的民主制度仍存在被親中勢力利用的漏洞。國會殿堂不應成為中國統戰的溫床，相關部會必須守住底線，嚴格落實忠誠義務審核。守護台灣主體性，必須從紮緊國安防火牆、堅決拒絕中國代理人開始，絕無退讓空間。

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（作者從商）

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