自由開講》美中戰略博弈的新戰場：委內瑞拉與伊朗局勢對印太格局的影響

◎ 陳正承

2026年前三個月，美國先後對委內瑞拉與伊朗採取軍事行動，迅速改變兩個區域的政治情勢。由於這兩個國家長期與中國維持密切能源與經濟合作關係，外界普遍將這一系列行動視為美中戰略競爭的一個新節點。

美國先後對委內瑞拉與伊朗採取軍事行動，外界視為美中戰略競爭的一個新節點。圖為委內瑞拉油井。（路透檔案照）

中國在過去十餘年間逐步建立分散式地緣政治布局。透過能源投資、貸款、基礎建設與軍事合作，中國在拉丁美洲、中東與非洲等地區建立多層次合作網絡。其中，委內瑞拉與伊朗具有特別重要的地位。委內瑞拉擁有全球最大石油儲量之一，中國透過貸款換石油模式獲取穩定能源供應；而伊朗則是中國一帶一路戰略在中東的重要節點，也是中國長期能源供應的重要來源。

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這些合作關係並不只是經濟合作，而具有明顯的地緣政治含義。中國透過支持或深化與這些國家的合作，試圖在全球不同區域形成某種戰略牽制格局。當美國需要在中東或拉丁美洲投入大量外交與軍事資源時，其在印太地區的戰略集中度可能被分散，進而為中國在東亞與台海周邊創造更大的戰略空間。

這一局勢反映出當前國際政治的一個重要特徵：大國競爭正逐漸呈現跨區域連動的模式。委內瑞拉與伊朗看似是區域問題，但其背後實際上牽動的是全球能源供應鏈、金融體系與安全秩序。當這些地區的局勢發生變化時，其影響往往會延伸到遠離衝突核心的地區，包括東亞與印太。

台灣在能源安全上，唯有建立更具彈性的制度與政策，才能在大國競爭的波動中維持穩定發展。圖為中油LNG運輸船。（中油提供）





這種跨區域地緣政治競爭值得我們高度關注。在能源安全方面，全球能源市場若因中東或南美局勢動盪而出現供應波動，台灣這類高度依賴能源進口的經濟體將直接受到衝擊。因此，政府應持續強化能源多元化政策，包括提升天然氣儲備能力、發展再生能源與探索新型能源技術，以降低國際衝突對能源供應的衝擊。

台灣也需要密切觀察美國全球戰略資源的分配。如果美國在多個區域同時面臨衝突，其印太戰略的節奏與部署可能受到影響。台灣應持續深化與歐洲、東南亞與印太夥伴的合作，強化經濟與科技連結。當全球政治逐漸進入多極化與區域化競爭的時代，中小型經濟體若能建立多元合作網絡，將更能降低大國競爭帶來的衝擊。

美中競爭已不再侷限於東亞或台海，而是逐漸擴展至全球多個區域。委內瑞拉與伊朗局勢的變化，只是這場全球戰略競逐的一個縮影。未來國際政治很可能呈現出更多跨區域連動的衝突與合作格局，而這種新型態的競爭，也將持續重塑21世紀的國際秩序。

台灣在這樣的國際環境中，最重要的課題仍然是提升自身韌性。無論是能源安全、經濟結構或國防能力，唯有建立更具彈性的制度與政策，才能在大國競爭的波動中維持穩定發展。

（作者為電子業）

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