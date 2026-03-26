自由開講》從南太平洋到台海，AUKUS潛艦與印太聯盟的戰略縱深

◎ 楊聰榮

澳洲戰略政策研究所分析師厄崔爾（Nathan Attrill）的研究指出，北京在思考台海衝突時已經不再局限於台灣海峽或第一島鏈。中國的戰略規劃逐漸將整個印太區域視為一體化戰場。澳洲在這個結構中不再只是距離遙遠的支援國家，而逐漸成為影響戰略平衡的重要節點。這種情勢也使AUKUS安全協議的重要性大幅提升。AUKUS不只是軍事合作框架，同時也是印太戰略秩序重組的一個關鍵支點。

澳洲不再只是距離遙遠的支援國家，而逐漸成為影響印太戰略平衡的重要節點。圖為2025年美澳「護身軍刀」演習。（歐新社檔案照） AUKUS協議於2021年由澳洲、英國與美國共同宣布，核心內容包括向澳洲提供核動力潛艦技術、發展高端軍事科技合作，以及強化區域軍事整合能力。這項計畫的長期目標是讓澳洲具備核動力攻擊潛艦能力，使澳洲海軍能夠在更廣闊的海域長時間部署。對台海防衛而言，這種能力具有重要的戰略含義。核動力潛艦的續航力與隱蔽性遠高於傳統潛艦，可以在印太海域形成持續性的水下威懾。

台海安全長期依賴第一島鏈的防衛結構，日本、台灣與菲律賓構成主要前線。中國軍力快速成長之後，北京逐漸嘗試突破第一島鏈限制，並在更遠海域建立海軍存在。這種變化使美國與盟友開始重新思考區域戰略深度。AUKUS潛艦力量的部署位置位於南太平洋與印度洋交界，從地理角度看距離台海相當遙遠。真正的戰略價值並不在直接介入台海戰場，而在於改變整個區域的軍事平衡。

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澳洲潛艦力量能夠在中國海軍活動範圍之外形成另一層壓力。中國海軍若在台海或南海集中力量，美國與盟友仍可利用南方海域對中國海上交通線施加威脅。中國能源進口與貿易運輸高度依賴印度洋航線。澳洲潛艦長期部署在相關海域，可以對中國海上補給線形成戰略牽制。北京在規劃台海軍事行動時必須考慮海上補給與遠洋航線安全，戰略計算因此變得更加複雜。

這種結構可以理解為「戰略縱深」。

台海防衛不只依賴第一島鏈的軍事力量，也需要更外圍的戰略節點。澳洲的地理位置正好位於印太交通線核心區域。核動力潛艦使澳洲能夠在更遠距離進行海上監控與威懾。當北京必須分散軍事資源應對不同方向的壓力，單一戰場的軍事優勢就會被削弱。

AUKUS協議於2021年由澳洲、英國與美國共同宣布，日前英國軍工巨擘BAE拿下「澳英美三方安全夥伴關係」核動力攻擊潛艦SSN-AUKUS合約。（資料照，取自英國政府網站） 北京對澳洲施加壓力的原因也可以從這個戰略背景理解。厄崔爾指出，北京近年逐漸將澳洲視為需要中立化的戰略目標。軍事展示、經濟壓力、輿論操作與網路攻擊構成多層次施壓工具。這些手段的目的並不在於直接擊敗澳洲，而是削弱坎培拉在印太安全體系中的政策意志。若澳洲在台海危機中選擇保持距離，北京面臨的區域壓力將大幅下降。

印太戰略的核心概念在於建立區域安全網絡。

單一國家很難在大國競爭中維持平衡，多國合作能夠形成更穩定的威懾結構。AUKUS潛艦計畫象徵安全合作正在向更深層次發展。技術共享、軍事整合與長期戰略規畫逐漸形成新的安全架構。這種架構使台海問題不再只是局部衝突，而成為整個印太秩序的核心議題。

澳洲在這個架構中的角色正在轉變。過去澳洲的安全政策較多集中在南太平洋與本土防衛。中國軍事力量的快速發展與印太戰略競爭的升高，使坎培拉逐漸調整戰略思維。AUKUS潛艦計畫象徵澳洲開始接受一個新的現實。印太安全秩序正在重新塑造，澳洲必須在其中扮演更積極角色。

根據AUKUS協議藍圖，澳洲海軍除了將引進新世代SSN-AUKUS潛艦外，也目標先取得至少3艘美國維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦；圖為美軍維吉尼亞級潛艦。（法新社檔案照） 台灣在這個戰略環境中具有特殊地位，台灣也應該特別注意與這個印太安全的盟友發展國安互動關係。台海安全問題直接影響印太海上交通與區域權力平衡。北京若能控制台海，第一島鏈的防衛結構將被打破，印太安全架構可能出現根本性變化。AUKUS潛艦力量的存在使區域威懾結構更加多層化。北京在評估台海軍事行動時必須考慮整個印太戰略環境，而不只是局部軍事優勢。

這種多層威懾體系正在逐漸形成。

第一島鏈構成前線防衛，日本與台灣位於最直接的戰略位置。第二層力量來自美國與區域盟友的遠程軍力。澳洲潛艦力量提供第三層戰略深度，使印太海域形成更複雜的威懾結構。當多層安全網絡逐漸成形，北京在區域軍事行動上的戰略成本將持續上升。

從地緣政治角度觀察，AUKUS潛艦計畫不只是軍事合作項目，而是印太戰略秩序轉型的一個象徵。中國軍力崛起使區域國家重新思考安全合作模式。技術共享與軍事整合正在取代過去較鬆散的安全關係。這種轉變使印太安全架構逐漸形成更清晰的戰略輪廓。

台海問題位於這個結構的核心位置。

台海穩定與否將影響整個印太秩序的未來方向。AUKUS潛艦力量的長期部署代表一個訊號。印太民主國家正在為可能出現的戰略競爭建立更深層的威懾能力。北京若希望在台海取得優勢，必須面對的不只是單一戰場，而是一個逐漸整合的區域安全體系。

共軍首艘電磁彈射型航空母艦福建號服役，中國軍力崛起使區域國家重新思考安全合作模式。（美聯社檔案照） （澳洲國立大學亞太研究博士，中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學，著有太平洋國家研究新論、東南亞國家研究引論）

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