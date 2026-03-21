自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》從大馬對照組 看台灣如何打造半導體傳奇？

台灣人身上帶著先民篳路藍縷的求生意志，激發出無數的創業冒險精神，帶著我們走到今天的矽盾之島。
許美華頻道

許美華頻道

2026/03/21 10:30

◎ 許美華

台灣在過去近40年，不可思議的打造出全世界覺得驚奇的半導體產業鏈，到底是怎麼做到的？

日前寫了一篇觸及很差、關於馬來西亞的發文。

許美華頻道》從大馬對照組 看台灣如何打造半導體傳奇？馬來西亞是全世界封裝測試OSAT的重鎮，但是卻沒有像台灣一樣發展出自己的產業鏈？圖為馬來西亞在檳城峇六拜全球半導體後段製程的重要基地。（彭博檔案照）

不管觸及多爛了，我想繼續用馬來西亞做對照組，來看看台灣過去近40年，到底創造了什麼驚人的半導體成就。

先說個背景資訊，給巷子外的粉絲們瞭解。

馬來西亞是全世界封裝測試OSAT的重鎮，到今天都還是半導體輸出大國。

馬國的OSAT發跡歷史非常悠久，甚至比台灣還早了至少10年以上。

馬來西亞在半導體產業做的，主要都是業界通稱為OSAT的外包封測產業（Outsourced Semiconductor Assembly and Test ）。

先半導體小辭典一下。

OSAT專注半導體晶片生產的後段製程，最上游的IC設計公司是產品擁有者。他們接到客戶訂單，在晶圓代工廠（Foundry）做好晶圓之後，就會送到OSAT進行切割、封裝，並進行功能檢測。

當IDM廠（如Intel、三星）自身產能不足的時候，也會把封測訂單外包給OSAT，作為調節供需的機制。

馬來西亞成為世界封裝測試OSAT的重鎮，最早始於1972年，英特爾（Intel）在馬來西亞檳城設立了第一家封測廠。

到今天，這裡匯集了超過50家晶片工廠，包括英飛凌、美光、還有台灣的日月光等全球知名的半導體公司，在這裡建立起完整的封測生態系。

一直到現在，馬來西亞靠著半導體封裝測試（OSAT），貢獻全球約13%的封測產能，特別是車用晶片封測佔了快4成，成為全球第6大半導體出口國。

超過50家的外商半導體公司，把馬來西亞檳城變成「東方矽谷」，成為東南亞的半導體重鎮，封測產業不僅帶動檳城聚落形成，也孕育了大批本地技術人才。

許美華頻道》從大馬對照組 看台灣如何打造半導體傳奇？在1972年就有第一家封測OSAT的馬來西亞，半個世紀後，才想要邁向「設計與製造並進」。圖為馬來西亞檳城大興土木吸引國際大廠進駐。（中央社資料照）
好了，問題來了。

為什麼，長久以來，有這麼好的產業發展背景和環境，馬來西亞的半導體OSAT產業鏈，到現在都還是外商主導，沒有像台灣一樣發展出自己的產業鏈？

去查了一下，馬來西亞政府在2024年推出了《國家半導體戰略》（NSS），說要把「檳城升級為亞洲晶片研發與製造樞紐」，從「封測代工」邁向「設計與製造並進」。

在1972年就有第一家封測OSAT的馬來西亞，在超過半個世紀之後，才想要從從「封測代工」邁向「設計與製造並進」，問題到底出在哪裡？這時間也拖得太久了吧？

給大家幾個重要的時間軸當參考。

台灣的日月光是在英特爾在馬來西亞設廠12年後的1984年才設立的，現在已經是全世界最大的封測廠；而台積電更晚，是1987年才創立的，現在是foundry業界看不到車尾燈的傳奇，就不用多說了。

馬來西亞的半導體起步比台灣早得多，目前卻看不到台積電車尾燈。圖為台積電。（美聯社檔案照）馬來西亞的半導體起步比台灣早得多，目前卻看不到台積電車尾燈。圖為台積電。（美聯社檔案照）為什麼，馬來西亞的半導體起步比台灣早得多，但是，經過了快半個世紀，台灣成功建立了自己的產業鏈，而且不只是封測，而是完整的產業鏈，但是，馬來西亞卻沒能做到？

為什麼，半世紀之後，成為世界晶片關鍵產業鏈的國家，不是最早起步的馬來西亞，卻是台灣？

這其中，有非常多影響關鍵的原因；答案很長很複雜，這裡先不多說，大家可以自行補充。

這不是偶然，而是一連串的幸運，加上無數台灣人做對無數事的拚搏和奮戰。

台灣人身上帶著先民篳路藍縷的求生意志，激發出無數的創業冒險精神，帶著我們走到今天的矽盾之島。

台灣是被祝福的，我相信。

謝謝台灣過去40年，一代代產業人的打拚和傳承。

我們有責任接棒傳下去。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書