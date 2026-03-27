自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》否定選票與審判身分 就是在否定台灣人民

2026/03/27 17:30

◎ 不孝

總統直選三十週年前夕，北京再度宣稱台灣不論選出誰，都改變不了對台定位；島內也仍有人動輒把公共爭議扭成「誰算台灣人」的身分盤問。這兩種說法看似來自不同位置，邏輯卻驚人一致：一種是否定選票，一種是否定發言資格；一種企圖把民主選擇收編進中國框架，一種則把公共辯論拉回血統審查。兩者共同否定的，都是台灣人民作為政治主體的正當性。

總統賴清德3月14日出席「台灣總統直選30週年 民主韌性研討會」致詞，談及總統直選的三大意義。（資料照）總統賴清德3月14日出席「台灣總統直選30週年 民主韌性研討會」致詞，談及總統直選的三大意義。（資料照）北京真正忌憚的，從來不是台灣哪一句政治表述，而是台灣社會早已把「執政者由人民決定」視為不可逆的制度常識。對一個至今無法讓人民自由選出最高領導人的政權而言，台灣每一次選舉都在提醒世界，國家正當性不是來自歷史宣稱，也不是來自武力威嚇，而是來自人民授權。正因如此，北京總想把台灣選舉降格為地方性安排，否認其所呈現的民主主權意涵。這不只是兩岸論述之爭，更是對民主自決原則的系統性否定。

中國國台辦發言人陳斌華宣稱台灣不論選出誰，都改變不了對台定位。（取自「國台辦發言人」臉書）中國國台辦發言人陳斌華宣稱台灣不論選出誰，都改變不了對台定位。（取自「國台辦發言人」臉書）同樣值得警惕的，是島內每逢談到二二八、白色恐怖、轉型正義與威權責任，總有人急著把辯論從制度與歷史扭曲成對個人身分的盤查。問題本來應該是國家暴力如何形成、加害責任如何釐清、歷史記憶如何保存；一旦焦點被改寫成「誰有資格批評」、「誰才算自己人」，公共討論就不再處理權力如何運作，而是退回以血統、出身與標籤決定發言位置。這不只是羞辱個人，更是在破壞民主社會最基本的討論規則。

否定選票的人，害怕的是人民能決定自己的政治前途；盤查身分的人，厭惡的是人人都能在公共領域平等發言。前者要把台灣人民降格成被安排的對象，後者則想把台灣社會切割成誰能說、誰不能說的等級秩序。說穿了，兩者都在反對同一件事：台灣人民有權以選票決定國家方向，也有權在不受血統審查的前提下參與公共辯論。

談到二二八、白色恐怖、轉型正義與威權責任，有人急著把辯論從制度與歷史扭曲成對個人身分盤查。圖為二二八事件79週年，民間團體上街遊行。（資料照）談到二二八、白色恐怖、轉型正義與威權責任，有人急著把辯論從制度與歷史扭曲成對個人身分盤查。圖為二二八事件79週年，民間團體上街遊行。（資料照） 1996年3月23日是首次總統直選投票日，三十年來最大的意義，正是把政治正當性的來源，從歷史神話與威權安排，徹底轉回人民授權。誰若否定選票，或把身分盤查包裝成公共論辯，否定的都不只是某個立場，而是台灣民主最核心的原則。真正該被守住的，不是誰比較像自己人，而是台灣人民作為主人，早已無可退讓。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書