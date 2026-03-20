自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》美日峰會的三大關鍵突破

日本首相高市早苗此次訪美，表面上沒有驚天動地的聯合聲明，但實質上完成了三大關鍵突破：信任、能源、戰略定位。這意味著，日本不再只是後方支援，而是開始思考是否站上第一線，與美國共同應對中國壓力。
矢板明夫

矢板明夫

2026/03/20 21:00

◎ 矢板明夫

日本首相高市早苗此次訪美，表面上沒有驚天動地的聯合聲明，但實質上完成了三大關鍵突破：信任、能源、戰略定位。

矢板明夫觀點》美日峰會的三大關鍵突破日本首相高市早苗訪美，完成了信任、能源、戰略定位等三大關鍵突破。 （取自貼文）
第一，是在對美關係上建立「可信賴但不盲從」的新模式。面對美國在軍事分擔與經濟合作上的高要求，日本沒有空喊承諾，而是明確表達「有困難，但願意配合」。這種務實而坦率的態度，反而讓日本在一眾消極回應的盟友中脫穎而出。

對美國而言，最重要的不是你能不能立刻做到，而是你是否可靠。高市此行的核心成果，是把日本重新放回「最值得信任的盟友」位置。

第二，是能源戰略的實質突破，這也是這次訪問最具體的成果。日美就能源合作達成共識，由日本出資擴大美國原油產量，特別是阿拉斯加油田與頁岩油，並將增產的石油運往日本建立共同儲備。

更關鍵的是運輸路徑的改變。日本目前約9成石油依賴中東，必須經過荷姆茲海峽與印度洋，一旦局勢動盪，風險極高。改由阿拉斯加直送日本，航線橫跨太平洋，可縮短將近一週時間，也大幅降低地緣政治風險。

日本9成石油必須經過荷姆茲海峽，一旦局勢動盪，改由阿拉斯加直送日本，可大幅降低地緣政治風險。圖為荷姆茲海峽油輪。（路透檔案照）日本9成石油必須經過荷姆茲海峽，一旦局勢動盪，改由阿拉斯加直送日本，可大幅降低地緣政治風險。圖為荷姆茲海峽油輪。（路透檔案照）把能源供應從「脆弱依賴」轉向「戰略可控」。在中東局勢不穩的背景下，這一步幾乎等於為日本能源安全打了一劑強心針。

第三，是對中，以及台海問題的戰略定調。雖然會後文件未明確寫出敏感字眼，但從美方態度與整體氛圍來看，美國已實質接受日本在台海問題上站在「更前線」的角色。高市表明的「台灣有事即日本有事」立場，不但在國內選舉中獲得壓倒性支持，也在對美關係中被接受、認同。

這意味著，日本不再只是後方支援，而是開始思考是否站上第一線，與美國共同應對中國壓力。

總體來看，高市此行成功地用能源合作鎖定利益、用誠意換取信任、用安全議題提升地位。而且，再一次用行動明確選邊：在美中競爭格局下，日本選擇更全面地與美國站在一起。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書