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自由開講》科技如何看見寂靜？青年世代以沉浸式投影轉譯聽障者的世界

2026/04/04 10:00

◎ 林鈺娟

國立台東大學數位媒體與文教產業學系《我聽見的世界》畢製團隊，策劃了沉浸式展。（取自我聽見的世界ig）國立台東大學數位媒體與文教產業學系《我聽見的世界》畢製團隊，策劃了沉浸式展。（取自我聽見的世界ig）聽覺，是多數人習以為常的感官，但對於聽障朋友而言，社會的聲音往往是一道透明卻難以跨越的牆。長期以來，大眾對聽障者的理解多停留在「聽不見」的表面，卻難以真正共情他們在受限的聽覺中所面臨的孤立感。身為國立台東大學數位媒體與文教產業學系《我聽見的世界》畢製團隊，我們深感「同理」不該只是一句宣導口號，而必須是一場深刻的感官體驗。因此，我們策劃了這次的沉浸式展。

為了打破常規的倡議形式，我們沒有選擇傳統的平面畫作或單一螢幕，而是挑戰將展場打造成「三面沉浸式投影」的環繞空間。在視覺上，影像內容真實紀錄了「聽障者的一天」，將他們在日常生活中遭遇的溝通困境與阻礙具象化；同時，我們更透過細膩的聲音設計，模擬聽覺受限時的真實感受。當觀眾被這三面光影與聲響完全包覆時，將不再只是個旁觀者，而是能切身體會那份被社會聲音隔絕的震撼，讓視覺與聽覺真正成為同理心的橋樑。

《我聽見的世界》不僅是一場大學生的畢業製作，更是一次溫柔的社會對話。（取自我聽見的世界ig）《我聽見的世界》不僅是一場大學生的畢業製作，更是一次溫柔的社會對話。（取自我聽見的世界ig）在東部籌備高規格的數位科技展演並不容易，但我們突破了城鄉硬體資源的限制。這證明了台灣青年世代的設計創意與社會關懷，絕對有能力透過新媒體技術，創造出具備國際視野的展演體驗。

《我聽見的世界》不僅是一場大學生的畢業製作，更是一次溫柔的社會對話。展覽即日起在台東展出至3月26日，今年5月27日至29日也將移至高雄展覽館。我們誠摯邀請社會大眾走入這個由光影交織的空間，不只「看」展，更用心去「聽見」那份被忽略的聲音。當科技遇上社會關懷，期盼我們能讓台灣的文化風景變得更溫柔、更包容。

（作者為國立台東大學數位媒體與文教產業學系學生、畢製導演）

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