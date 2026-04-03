自由開講》替人民服務？誰讓你服務的

◎ 郭索

中國國台辦發言人陳斌華聲稱，不論台灣採取什麼樣的選舉制度、選出什麼樣的人，都無法改變「台灣是中國一部分」的事實。（取自「國台辦發言人」臉書）中國國務院台辦發言人陳斌華日前回應我國總統賴清德談話時所作的強硬表態。他聲稱，不論台灣採取什麼樣的選舉制度、選出什麼樣的人，都無法改變「台灣是中國一部分」的事實，並且呼籲台灣民眾要「站在歷史正確的一邊」。這種說法看似在代表「全體中國人民」發言，實際上卻忽略了一個最基本的政治原則：人民是否曾授權他代表台灣人民發言。當一個從未經台灣人民選舉產生的官員，卻聲稱要替台灣人民決定未來時，這本身就是對民主制度最直接的否定。

北京政權長期以「為人民服務」作為政治口號，但問題正出在這裡。所謂服務人民，必須建立在人民授權的基礎上。在民主制度下，政府的合法性來自選舉，人民透過投票授權政治人物行使權力。我國自1996年總統直選以來，人民已多次透過選票選擇政府、改變政黨執政，這正是主權在民最具體的表現。相較之下，中共政權從未讓人民自由選擇中央領導人，更遑論讓台灣人民參與其中。在沒有任何授權的情況下宣稱代表台灣人民，其實只是政治宣傳，而非真正的人民意志。

人民透過選舉、媒體與公共討論形成政治共識。這些制度並不是抽象概念，而是日常政治生活的一部分；示意圖。（資料照）更重要的是，北京經常以「歷史與法理」作為其對台主張的依據，卻忽略當代政治現實。過去三十年來，台灣社會逐步建立完整的民主制度與公民社會，人民透過選舉、媒體與公共討論形成政治共識。這些制度並不是抽象概念，而是日常政治生活的一部分。當一個外部政權宣稱這些制度無法改變台灣地位時，其實就是在否定台灣社會三十年來所建立的政治秩序。歷史並不是靜止不變的敘事，而是隨著人民選擇與制度發展而不斷演變的過程。

北京另一方面又不斷透過統戰、輿論戰與各種認知操作試圖影響台灣選舉結果，這也暴露出其論述的矛盾。如果台灣選舉真的毫無意義，北京何必如此積極介入台灣社會輿論？正因為民主制度能夠反映人民真實意志，選舉結果自然會影響兩岸關係與國際政治格局。這也是為什麼每一次台灣大選都受到全球關注。選票不只是國內政治程序，更是一種政治合法性的來源。

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因此，「替人民服務」這句口號若要成立，前提必須是人民同意你為他們服務。當一個從未獲得台灣人民授權的政權，卻聲稱要替台灣人民決定命運時，問題其實並不在於台灣的民主，而在於北京始終無法理解民主制度的核心。真正的人民服務，是人民決定政府，而不是政府替人民決定未來。台灣社會三十年的民主經驗，早已證明這一點。

（作者為自由評論者）

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