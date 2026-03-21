自由開講》民選總統三十週年：李登輝的領導與抉擇

◎ 洪浦釗



1996年3月23日，台灣完成第一次總統直選，至今將屆三十年。這三十年間，台灣逐步建立起完整的民主制度，也在國際與兩岸政治現實中重新確立自身的定位。過程中，制度變遷固然重要，但在幾個關鍵時刻，國家領導人的政治判斷與抉擇，同樣深刻影響台灣的發展方向。李登輝總統在民主化、外交、經濟與兩岸關係上的幾項抉擇，正是理解這段歷史的重要切入點。

1996年3月23日台灣完成第一次總統直選，李登輝高票當選，於520宣誓就職後發表就職演說。（中央社資料照）李登輝總統在《最高領導者的條件》一書自序中曾寫道：「在任何的組織中，決定團體成敗命運的最重要因素，就是引領這個組織的領導者之素質與能力。」在他的理解中，歷史的轉折往往不是制度自然演變的結果，而是在關鍵時刻由領導者所做出的判斷與抉擇。從這個角度回顧台灣民主化的歷程，也更能理解李登輝總統在其中所扮演的角色。

寧靜革命：在安定中推動體制轉型

1980年代後期，威權體制逐漸鬆動，社會改革力量持續累積，政治改革已經難以避免。李登輝繼任總統後，就在這種環境中選擇在體制內改革體制。他並沒有讓政治改革走向激烈對抗，而是透過既有憲政架構逐步推動制度調整。終止動員戡亂時期臨時條款、推動憲政改革、國會全面改選，以及後來的總統直選，都是這條改革路線的重要抉擇。

請繼續往下閱讀...

李登輝繼任總統後，沒有讓政治改革走向激烈對抗，透過憲政架構調整推動總統直選。圖為2024年總統大選造勢。（資料照）在改革的過程中，李登輝總統的核心理念就是「安定」。他認為，如果台灣在政治轉型過程中出現劇烈動盪，不僅可能造成社會撕裂，也可能讓中國有可乘之機。因此，政治改革必須在維持社會穩定的前提下逐步推進。這段歷程後來被稱為「寧靜革命」，正是反映他在制度變革與政治安定之間取得平衡，讓台灣完成相對平穩的民主轉型。

務實外交：在國際困境中尋找空間

在推動國內政治改革的同時，中華民國的國際處境也面臨新的壓力。1970年代，失去聯合國席次並與美國斷交後，中華民國在國際組織與外交體系中的空間逐漸縮小。面對這樣的環境，在台灣的中華民國既可以繼續堅持過去以「中國法統」為核心的外交敘事，也可以調整策略，在新的國際現實中尋找互動空間。

李登輝總統提出「務實外交」，使中華民國的外交策略出現重要轉向。這項政策的重點並不是放棄既有立場，而是在現實條件下尋找更多與國際社會接觸的機會。透過更彈性的外交策略與多層次交流，中華民國得以維持一定的國際能見度，也為後來台灣更積極的國際參與留下空間。

李登輝前總統提出「務實外交」，使中華民國的外交策略出現重要轉向。1995年在美國康乃爾大學發表演說是一大突破。（資料照，國史館提供）戒急用忍：經濟利益與安全考量

1990年代中期，兩岸經濟交流快速增加，大量台灣資金開始進入中國市場。當時不少人認為，中國市場將帶來龐大的經濟機會，全面開放似乎是自然的發展方向。

但李登輝總統對此保持較為謹慎的態度。他提出「戒急用忍」，主張在開放與安全之間保留政策節制。這項政策在當時引發不少討論，企業大老王永慶及張忠謀都公開批評過，但決策的背後反映出李登輝總統對國家經濟安全的思考。如果產業與資本過度集中於單一市場，未來也可能使台灣在政治與經濟上承受更大的風險。從今天台灣成為全球高科技供應鏈的關鍵核心來看，這樣的判斷確實具有一定的前瞻性。

台塑集團創辦人王永慶當年公開批判李登輝前總統提出的「戒急用忍」政策。（資料照）

特殊的國與國關係：說清楚已經存在的政治現實

1999年，李登輝總統提出兩岸是「特殊的國與國關係」。這個說法在當時引發高度政治爭議，也被中國視為重大政治挑戰。然而，當中華民國在台灣的政治正當性已經建立在民主制度之上，而中國則維持另一套政治體制時，兩岸關係自然不再能被片面理解為單一國家的內部關係。所謂「特殊的國與國關係」，其實正是對這種政治現實的明確表述。換句話說，李登輝總統不是重新定義兩岸關係，而是把台灣民主化之後已經形成的政治現實說出來。

領導與抉擇：三十年後的歷史觀察

1999年時李登輝總統提出兩岸是「特殊的國與國關係」，被中國視為重大政治挑戰。（資料照，德國之聲提供） 三十年後回頭來看，李登輝總統留下的政治遺緒，其實可以從幾項關鍵抉擇中看得相當清楚。寧靜革命確立了台灣民主制度的發展路徑，務實外交維繫了台灣與國際社會的互動空間，戒急用忍反映了對經濟安全的長期考量，而「特殊的國與國關係」則重新界定了兩岸政治現實。

台灣民主三十年的發展，當然是社會力量長期累積的結果。但在歷史轉折的時刻，領導者如何判斷情勢、如何做出選擇，往往會對國家的發展方向產生深遠影響。回顧這段歷史，李登輝總統留下的，不只是一段民主化的歷程，更是一組在關鍵時刻做出領導抉擇的經驗。

台灣智庫近日舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，邀請總統賴清德（前排中）、台灣智庫榮譽董事長陳博志（前排右二）、台灣智庫共同創辦人林佳龍（前排右三）、李登輝女兒李安妮（前排右一）等人參與。（資料照）

（作者為前李登輝基金會副秘書長、現為大學專任教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法