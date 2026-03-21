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自由開講》民選總統三十週年：李登輝的領導與抉擇

2026/03/21 09:30

◎ 洪浦釗
　
1996年3月23日，台灣完成第一次總統直選，至今將屆三十年。這三十年間，台灣逐步建立起完整的民主制度，也在國際與兩岸政治現實中重新確立自身的定位。過程中，制度變遷固然重要，但在幾個關鍵時刻，國家領導人的政治判斷與抉擇，同樣深刻影響台灣的發展方向。李登輝總統在民主化、外交、經濟與兩岸關係上的幾項抉擇，正是理解這段歷史的重要切入點。

1996年3月23日台灣完成第一次總統直選，李登輝高票當選，於520宣誓就職後發表就職演說。（中央社資料照）1996年3月23日台灣完成第一次總統直選，李登輝高票當選，於520宣誓就職後發表就職演說。（中央社資料照）李登輝總統在《最高領導者的條件》一書自序中曾寫道：「在任何的組織中，決定團體成敗命運的最重要因素，就是引領這個組織的領導者之素質與能力。」在他的理解中，歷史的轉折往往不是制度自然演變的結果，而是在關鍵時刻由領導者所做出的判斷與抉擇。從這個角度回顧台灣民主化的歷程，也更能理解李登輝總統在其中所扮演的角色。

寧靜革命：在安定中推動體制轉型

1980年代後期，威權體制逐漸鬆動，社會改革力量持續累積，政治改革已經難以避免。李登輝繼任總統後，就在這種環境中選擇在體制內改革體制。他並沒有讓政治改革走向激烈對抗，而是透過既有憲政架構逐步推動制度調整。終止動員戡亂時期臨時條款、推動憲政改革、國會全面改選，以及後來的總統直選，都是這條改革路線的重要抉擇。

李登輝繼任總統後，沒有讓政治改革走向激烈對抗，透過憲政架構調整推動總統直選。圖為2024年總統大選造勢。（資料照）李登輝繼任總統後，沒有讓政治改革走向激烈對抗，透過憲政架構調整推動總統直選。圖為2024年總統大選造勢。（資料照）在改革的過程中，李登輝總統的核心理念就是「安定」。他認為，如果台灣在政治轉型過程中出現劇烈動盪，不僅可能造成社會撕裂，也可能讓中國有可乘之機。因此，政治改革必須在維持社會穩定的前提下逐步推進。這段歷程後來被稱為「寧靜革命」，正是反映他在制度變革與政治安定之間取得平衡，讓台灣完成相對平穩的民主轉型。

務實外交：在國際困境中尋找空間

在推動國內政治改革的同時，中華民國的國際處境也面臨新的壓力。1970年代，失去聯合國席次並與美國斷交後，中華民國在國際組織與外交體系中的空間逐漸縮小。面對這樣的環境，在台灣的中華民國既可以繼續堅持過去以「中國法統」為核心的外交敘事，也可以調整策略，在新的國際現實中尋找互動空間。

李登輝總統提出「務實外交」，使中華民國的外交策略出現重要轉向。這項政策的重點並不是放棄既有立場，而是在現實條件下尋找更多與國際社會接觸的機會。透過更彈性的外交策略與多層次交流，中華民國得以維持一定的國際能見度，也為後來台灣更積極的國際參與留下空間。

李登輝前總統提出「務實外交」，使中華民國的外交策略出現重要轉向。1995年在美國康乃爾大學發表演說是一大突破。（資料照，國史館提供）李登輝前總統提出「務實外交」，使中華民國的外交策略出現重要轉向。1995年在美國康乃爾大學發表演說是一大突破。（資料照，國史館提供）戒急用忍：經濟利益與安全考量

1990年代中期，兩岸經濟交流快速增加，大量台灣資金開始進入中國市場。當時不少人認為，中國市場將帶來龐大的經濟機會，全面開放似乎是自然的發展方向。

但李登輝總統對此保持較為謹慎的態度。他提出「戒急用忍」，主張在開放與安全之間保留政策節制。這項政策在當時引發不少討論，企業大老王永慶及張忠謀都公開批評過，但決策的背後反映出李登輝總統對國家經濟安全的思考。如果產業與資本過度集中於單一市場，未來也可能使台灣在政治與經濟上承受更大的風險。從今天台灣成為全球高科技供應鏈的關鍵核心來看，這樣的判斷確實具有一定的前瞻性。

自由開講》民選總統三十週年：李登輝的領導與抉擇台塑集團創辦人王永慶當年公開批判李登輝前總統提出的「戒急用忍」政策。（資料照）
 特殊的國與國關係：說清楚已經存在的政治現實

1999年，李登輝總統提出兩岸是「特殊的國與國關係」。這個說法在當時引發高度政治爭議，也被中國視為重大政治挑戰。然而，當中華民國在台灣的政治正當性已經建立在民主制度之上，而中國則維持另一套政治體制時，兩岸關係自然不再能被片面理解為單一國家的內部關係。所謂「特殊的國與國關係」，其實正是對這種政治現實的明確表述。換句話說，李登輝總統不是重新定義兩岸關係，而是把台灣民主化之後已經形成的政治現實說出來。

領導與抉擇：三十年後的歷史觀察

1999年時李登輝總統提出兩岸是「特殊的國與國關係」，被中國視為重大政治挑戰。（資料照，德國之聲提供）1999年時李登輝總統提出兩岸是「特殊的國與國關係」，被中國視為重大政治挑戰。（資料照，德國之聲提供） 三十年後回頭來看，李登輝總統留下的政治遺緒，其實可以從幾項關鍵抉擇中看得相當清楚。寧靜革命確立了台灣民主制度的發展路徑，務實外交維繫了台灣與國際社會的互動空間，戒急用忍反映了對經濟安全的長期考量，而「特殊的國與國關係」則重新界定了兩岸政治現實。

台灣民主三十年的發展，當然是社會力量長期累積的結果。但在歷史轉折的時刻，領導者如何判斷情勢、如何做出選擇，往往會對國家的發展方向產生深遠影響。回顧這段歷史，李登輝總統留下的，不只是一段民主化的歷程，更是一組在關鍵時刻做出領導抉擇的經驗。

自由開講》民選總統三十週年：李登輝的領導與抉擇台灣智庫近日舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，邀請總統賴清德（前排中）、台灣智庫榮譽董事長陳博志（前排右二）、台灣智庫共同創辦人林佳龍（前排右三）、李登輝女兒李安妮（前排右一）等人參與。（資料照）
 （作者為前李登輝基金會副秘書長、現為大學專任教師）

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