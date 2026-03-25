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自由開講》從危機到操弄 能源的政治化

2026/03/25 10:00

◎ 霖小

藉戰爭危機操弄恐懼 能源安全成統戰籌碼

伊朗戰爭爆發導致荷姆茲海峽封鎖，全球能源陷入震盪；圖為一艘油輪通過荷姆茲海峽時遭伊朗攻擊。（歐新社檔案照）伊朗戰爭爆發導致荷姆茲海峽封鎖，全球能源陷入震盪；圖為一艘油輪通過荷姆茲海峽時遭伊朗攻擊。（歐新社檔案照）伊朗戰爭爆發導致荷姆茲海峽封鎖，全球能源陷入震盪，中共國台辦趁此機會於18日拋出所謂「和平統一後台灣能源會更好」的論述。發言人陳斌華宣稱，只要台灣接受統一，就能有「強大祖國」做後盾，解決斷電與能源短缺問題。這種趁國際危機落井下石的操作，表面上是關心台灣民生，實質上則是將生存必需的能源當作政治勒索的工具，試圖以「滿格電力」誘騙台灣交出主權。

數據背後的政治幻術：強大的供電真能共享？

陳斌華在記者會上大談中國綠能體系全球最大、用電量突破10兆千瓦時，試圖形塑中國能源無虞的假象。然而，中國內部近年頻傳「開路燈不開空調」、工廠被迫「停三掛四」的限電危機，連自身民生用電都未必能全然保障，卻對台灣開出「告別限電」的空頭支票。這種論述刻意忽略了兩岸隔海的輸送成本與地緣政治風險，僅靠「互聯互通」的口號，就想解決複雜的能源自主議題，顯然是政治宣傳大於科學事實

糖衣毒藥：能源依賴即是國安崩解

一旦台灣的能源供給（如電力、天然氣）與中國併網，等同於將國家的「生命線」交由北京掌控；中國國台辦發言人陳斌華宣稱，和平統一後，可彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺。（資料照，取自直播）一旦台灣的能源供給（如電力、天然氣）與中國併網，等同於將國家的「生命線」交由北京掌控；中國國台辦發言人陳斌華宣稱，和平統一後，可彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺。（資料照，取自直播）中共強調統一後能提供「更便宜、更穩定」的能源，這背後隱藏著極大的戰略陷阱。一旦台灣的能源供給（如電力、天然氣）與中國併網，等同於將國家的「生命線」交由北京掌控。當能源開關握在他人手中，台灣將失去所有的談判籌碼與政治自主權。今日承諾的「滿格電力」，明日就可能變成威脅台灣屈服的「斷電制裁」。這種「以經促統、以能鎖台」的策略，不過是將台灣納入其內地化管理的手段。

民主社會的韌性：自主能源才是真安全

面對中共的能源誘騙，台灣社會應有更清晰的認知。真正的能源安全建立在分散風險、提升自主能源占比以及強化與民主盟友的供應鏈合作而非將希望寄託於威脅主權的鄰國。中共越是強調「和平統一」能帶來好日子，越反襯出其對台灣民主現狀的焦慮。能源問題應透過科技研發與國際合作解決，而非成為政治投降的交換條件。

整體而言，國台辦的「能源保障論」是典型的政治層次「情緒勒索」。在國際局勢動盪之際，中共試圖將台灣的民生需求與「一中原則」掛鉤，卻掩蓋了其內部治理的漏洞與政治擴張的野心。台灣同胞的「好日子」是建立在自由與尊嚴之上，而非建立在隨時可能被切斷的紅色電網之中。

（作者為研究生）

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