自由開講》從危機到操弄 能源的政治化

◎ 霖小

藉戰爭危機操弄恐懼 能源安全成統戰籌碼

伊朗戰爭爆發導致荷姆茲海峽封鎖，全球能源陷入震盪；圖為一艘油輪通過荷姆茲海峽時遭伊朗攻擊。（歐新社檔案照）伊朗戰爭爆發導致荷姆茲海峽封鎖，全球能源陷入震盪，中共國台辦趁此機會於18日拋出所謂「和平統一後台灣能源會更好」的論述。發言人陳斌華宣稱，只要台灣接受統一，就能有「強大祖國」做後盾，解決斷電與能源短缺問題。這種趁國際危機落井下石的操作，表面上是關心台灣民生，實質上則是將生存必需的能源當作政治勒索的工具，試圖以「滿格電力」誘騙台灣交出主權。

數據背後的政治幻術：強大的供電真能共享？

陳斌華在記者會上大談中國綠能體系全球最大、用電量突破10兆千瓦時，試圖形塑中國能源無虞的假象。然而，中國內部近年頻傳「開路燈不開空調」、工廠被迫「停三掛四」的限電危機，連自身民生用電都未必能全然保障，卻對台灣開出「告別限電」的空頭支票。這種論述刻意忽略了兩岸隔海的輸送成本與地緣政治風險，僅靠「互聯互通」的口號，就想解決複雜的能源自主議題，顯然是政治宣傳大於科學事實。

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糖衣毒藥：能源依賴即是國安崩解

一旦台灣的能源供給（如電力、天然氣）與中國併網，等同於將國家的「生命線」交由北京掌控；中國國台辦發言人陳斌華宣稱，和平統一後，可彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺。（資料照，取自直播）中共強調統一後能提供「更便宜、更穩定」的能源，這背後隱藏著極大的戰略陷阱。一旦台灣的能源供給（如電力、天然氣）與中國併網，等同於將國家的「生命線」交由北京掌控。當能源開關握在他人手中，台灣將失去所有的談判籌碼與政治自主權。今日承諾的「滿格電力」，明日就可能變成威脅台灣屈服的「斷電制裁」。這種「以經促統、以能鎖台」的策略，不過是將台灣納入其內地化管理的手段。

民主社會的韌性：自主能源才是真安全

面對中共的能源誘騙，台灣社會應有更清晰的認知。真正的能源安全建立在分散風險、提升自主能源占比以及強化與民主盟友的供應鏈合作，而非將希望寄託於威脅主權的鄰國。中共越是強調「和平統一」能帶來好日子，越反襯出其對台灣民主現狀的焦慮。能源問題應透過科技研發與國際合作解決，而非成為政治投降的交換條件。

整體而言，國台辦的「能源保障論」是典型的政治層次「情緒勒索」。在國際局勢動盪之際，中共試圖將台灣的民生需求與「一中原則」掛鉤，卻掩蓋了其內部治理的漏洞與政治擴張的野心。台灣同胞的「好日子」是建立在自由與尊嚴之上，而非建立在隨時可能被切斷的紅色電網之中。

（作者為研究生）

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