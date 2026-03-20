名家分享～張育萌》「共四案」寫「共識案」／李貞秀鬧笑話 不懂要問啊～

李貞秀真的是不知道哪來的政治奇才。搞得像小學考聽寫一樣，聽到什麼就寫下來，直接把「共四案」寫成「共識案」。議事人員當場一頭霧水。欸不是，李貞秀你聽不懂幹嘛不問啊？裝懂又亂寫。

◎ 張育萌

笑到崩潰——李貞秀要怒提案「譴責劉世芳藐視國會」，助理咬耳朵說要寫「共四案」，結果她直接聽寫成「共識案」。議事人員超困惑。

李貞秀要怒提案「譴責劉世芳藐視國會」，助理咬耳朵說要寫「共四案」，結果她直接聽寫成「共識案」。（取自貼文）

①今天（3/20）早上7點，李貞秀有備而來。她帶著民眾黨的「對劉世芳譴責案」，要送交院會表決——加上其他民眾黨團的提案，總共有四案。

所以李貞秀要填「院會送案順序登記表」的時候，助理就在她耳邊提醒，說她要在備註的地方寫「共四案」。

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②結果，李貞秀真的是不知道哪來的政治奇才。搞得像小學考聽寫一樣，聽到什麼就寫下來，直接把「共四案」寫成「共識案」。

議事人員當場一頭霧水。欸不是，李貞秀你聽不懂幹嘛不問啊？裝懂又亂寫。

中華民國法律 就職前放棄雙重國籍

李貞秀是民眾黨的實習生嗎？怎麼質詢需要陳智菡講悄悄話，提案又要助理咬耳朵。

③重點是，李貞秀根本不是今天第一位遞案的，范雲比她早送民進黨團的提案，已經在同一張紙前一列，備註寫「一案」。

結果李貞秀連看都不看，還是寫錯。

④民眾黨現在就是在韓國瑜的護航下，要製造最大衝突。今天，他們提案不只指控「劉世芳公然藐視國會」，更要求「民進黨政府停止踐踏中華民國的民主與法治」。

立法院長韓國瑜日前召集黨團協商討論「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜，最終朝野未達共識，韓國瑜裁示，司法最終判決前，其立委身分及職權行使應予尊重。（資料照） 這句話根本自相矛盾。中華民國的法律現狀，就是要求放棄雙重戶籍10年才能參選，就職前更要放棄雙重國籍。大家講到都已經會背了。

票投國民黨，就是票投李貞秀！

如果劉世芳上台接受質詢，對李貞秀的身分打迷糊仗，那才是踐踏中華民國法治。

⑤但民眾黨自己護航李貞秀還不夠，先是讓韓國瑜召開朝野協商，就是要逼韓國瑜表態。現在用全院的「譴責案」，當然是要拖國民黨下水。

結果國民黨也就傻傻上車，藍白59票讓譴責案逕付二讀——以後我們可以大聲講了，「票投國民黨，就是票投李貞秀！」

藍白59票讓譴責案逕付二讀，民進黨團批李貞秀擁雙重國籍應解職。（資料照） （作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

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