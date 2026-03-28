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自由開講》「魔獸」霍華德退休 不只球場傳奇也曾為台灣發聲

2026/03/28 09:30

◎ 蔡明軒

前NBA球星中鋒霍華德（Dwight Howard）於近日宣布正式退役，結束近20年的職業籃球生涯。他在社群平台上表示，自己醒來後感覺「是時候脫下超人披風」，象徵告別長年徵戰的籃球歲月。從2004年以選秀狀元加入魔術隊起，霍華德德便以驚人的籃下統治力與防守能力迅速崛起，職業生涯8度榮獲全明星賽、3度獲得年度最佳防守球員，並在2020年效力湖人隊時奪得NBA總冠軍。這些成就，使他成為21世紀最具代表性的中鋒之一。

「魔獸」霍華德2022年加盟雲豹隊，為台灣職籃帶來前所未有的關注度。（資料照）「魔獸」霍華德2022年加盟雲豹隊，為台灣職籃帶來前所未有的關注度。（資料照）然而，對台灣球迷而言，霍華德的意義不只是NBA球星。2022年他加盟雲豹隊，為台灣職籃帶來了前所未有的關注。當時球場幾乎場場爆滿，大量球迷湧入，只為這位前NBA巨星的風采。霍華德的到來不僅提升了比賽熱度，也讓台灣職業籃球在國際媒體上獲得更多曝光，為台灣籃球產業帶來一段前所未有的高光時刻。

更特別的是，霍華德在台期間不僅專注於比賽，也多次公開表達對台灣的好感與支持。他在社群媒體上分享台生活，按讚台灣粉絲的熱情，並表示台灣是一個「且自由的地方」在一些公開談話中，他也提到了台灣社會所進行的自由舞蹈與民主環境，讓他印象深刻。對於習慣在國際舞台上活動的職業隊員而言，這樣的聲明表明他不僅將台灣視為短暫的打球地點，也對這部電影產生了一定程度的情感聯繫。

霍華德願意在台灣期間展現對這個社會的正面看法，也讓不少台灣球迷留下深刻印象；霍華德和東澳國小學生打籃球。（資料照，東澳國小提供）霍華德願意在台灣期間展現對這個社會的正面看法，也讓不少台灣球迷留下深刻印象；霍華德和東澳國小學生打籃球。（資料照，東澳國小提供）在全球體壇中，運動員公開談論政治或民主立場往往相當敏感，因此，霍華德願意在台灣期間對這個社會的正面看法進行表演，也讓台灣民眾留下深刻的印象。這種支持不一定帶有明確的政治立場，但在國際公共輿論中，對民主社會來說，本身就具有像徵意義。

霍華德的職業生涯回顧第18個NBA球季，累計近2萬分和1萬4千個籃板，無疑是籃球史上影響力的禁區球員之一。但對眾多台灣球迷來說，他留下的不僅是灌籃與封鎖的精彩畫面，還包括那段讓台灣籃球重新被世界看見的時光。

如今再次超人披風，霍華德的球員生涯畫下句點。但他在台灣掀起的籃球熱潮，以及他對這部電影土地所表達的友善與支持，仍會留在參與人員的記憶拍賣中。對台灣籃壇而言，那不僅是一次明星加盟，更是讓世界注意到台灣運動與社會活力的時刻。

（作者從事自由業）

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