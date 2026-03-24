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自由開講》李四川民調「開高走低」？「台灣優先」是解方

2026/03/24 08:00

◎ 余無言

俗語：「人在家中坐，鍋從天上來」，這應該是國民黨新北市長候選人李四川近日的心情寫照！

李四川在離開台北市副市長前，各項民調明明是遙遙領先其他候選人，近日的民調，怎會突然「縮水」與「慘跌」？

根據《美麗島電子報》最新公布的民調顯示，在藍綠白形成「三腳督」局面下，民進黨立委蘇巧慧近日以35.7％支持度暫時「超車」國民黨人選李四川的32.1％，差距約3.6個百分點，這已經超過民調的「誤差範圍」！

在藍綠白「三腳督」局面下，民調顯示民進黨新北市長參選人蘇巧慧以38.0％支持度暫時「超車」國民黨人選李四川的32.1％。（資料照）在藍綠白「三腳督」局面下，民調顯示民進黨新北市長參選人蘇巧慧以38.0％支持度暫時「超車」國民黨人選李四川的32.1％。（資料照） 對此，筆者以「新北市民」的立場，提出幾點看法。

首先，俗話說「成功不必在我」，如今是「失敗未必『因我』」！即使李四川近日「個人」沒有做錯事，但有可能被「同黨黨員」的失言所連累，導致李四川的民調下滑，不是嗎？

《史記．卷七．項羽本紀》：「此天之亡我，非戰之罪也。」大環境的不利影響，有時會讓候選人欲哭無淚，只能徒呼無奈！

其次，國民黨主席鄭麗文的「兩岸路線」，與主流民意「背道而馳」，這才是問題所在！

國民黨主席鄭麗文殷殷期盼「鄭習會」，想藉此墊高自己在「兩岸間」的政治份量，無視「台灣人」的感受；2026年九合一大選，國民黨的各選將很怕被貼上「親中色彩」，因為會嚇跑支持者的選票！

國民黨主席鄭麗文的「兩岸路線」，與主流民意「背道而馳」，才是問題所在。（資料照）國民黨主席鄭麗文的「兩岸路線」，與主流民意「背道而馳」，才是問題所在。（資料照） 其三，國民黨新北市長參選人李四川，當過新北市副市長、高雄市副市長與台北市副市長，政治經歷豐富，他近日的「政治行情」怎會「開高走低」？

最後，筆者自詡是「中間選民」，認為「國家利益」優於「政黨利益」！選戰的成敗，只是一時；國家的未來，才是長遠！

李四川只要堅守「台灣優先」的立場，迫使國民黨主席「修訂」其「親中」色彩，改為「親美和中」，選民的觀感自然大不相同，李四川的民調也才會「止跌回升」，重新進入政黨政治的「良性競爭」！

李四川若堅守「台灣優先」立場，迫使國民黨主席「修訂」其「親中」色彩，改為「親美和中」，選民的觀感自然大不相同。（資料照）李四川若堅守「台灣優先」立場，迫使國民黨主席「修訂」其「親中」色彩，改為「親美和中」，選民的觀感自然大不相同。（資料照） （作者為教育人員）

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