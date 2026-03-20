名家分享~James Jseng》記得這個日子，3月18日 極權軸心的崩裂與文明的歸途

川普，就是唯一那個站在自由世界最前端的人，如果沒有他，俄羅斯已經併吞了半個歐洲，中國已經成為世界的經濟霸主，台灣的晶片廠，已經都在中國。經過這幾年的奮戰，再加上最近半年不斷的驚喜，雖然伊朗的戰事還在曖昧不明，但，在3月18這個日子，我們終於看到了一個集體的鬆動，具體的改變。

◎ James Jseng

全世界的新聞都喜歡看川普笑話，但，很顯然，這個地球上的人，都欠川普一個感謝，無論最後他的成績如何，川普，就是唯一那個站在自由世界最前端的人，如果沒有他，俄羅斯已經併吞了半個歐洲，中國已經成為世界的經濟霸主，台灣的晶片廠，已經都在中國。

美國總統川普是唯一那個站在自由世界最前端的人。（路透檔案照）經過這幾年的奮戰，再加上最近半年不斷的驚喜，雖然伊朗的戰事還在曖昧不明，但，在3月18這個日子，我們終於看到了一個集體的鬆動，具體的改變。

1. 荷姆茲海峽的「重啟」：北約不再只是旁觀

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北約秘書長呂特（Mark Rutte）在3月18日明確表態，北約盟國正集體商討重新開放荷姆茲海峽。面對伊朗封鎖全球能源生命線，北約的職能正從「區域防衛」轉向「全球秩序維護」。

這不只是為了穩定油價，更是對背後支撐中東亂局的威權勢力發出最後的通牒，歐盟願意動起來，終於動起來，這對自由世界而言，非常重要。

北約秘書長呂特表示，北約盟國正集體商討重新開放荷姆茲海峽。（法新社檔案照）2. 委內瑞拉的「清道夫」行動：舊勢力的崩潰

委內瑞拉局勢出現了結構性的瓦解，臨時總統羅德里格斯撤換了馬杜羅時代最核心的將領——國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez），他並不只是一個普通的官員，而是長年被美國以「協助跨國毒品販運」為由懸賞高達1,500萬美元。

這位曾經掩護毒販、充當馬杜羅政權肉盾的軍頭落馬，象徵著馬杜羅體系在軍隊中的最後防線崩潰。當獨裁者的走狗開始被清洗，極權的地基就已經爛透了。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯撤換了馬杜羅（左）時代最核心的將領國防部長羅培茲（右）。（美聯社檔案照）3. 拉丁美洲的「斷交潮」：紅旗正在落地

繼厄瓜多之後，哥斯大黎加也在3月18日正式宣布與古巴斷交。總統查維斯直言：不承認壓迫人民的古巴共產政權，拉丁美洲也不應該容忍共產政權的存在。

哥斯大黎加總統查維斯直言：不承認壓迫人民的古巴共產政權，拉丁美洲也不應該容忍共產政權的存在。（法新社檔案照）與此同時，古巴境內莫龍市（Morón）爆發了罕見的反政府示威，民眾憤怒焚燒共產黨部。這波內憂外患的「斷交潮」，正一節一節地拔除長年滲透中南美洲的共產紅色鎖鏈。

4. 全球戰線的合流：精準斬首與技術圍城

3月18日的震動不僅於此。以色列在德黑蘭實施了精準空襲，擊斃了伊朗情報部長哈蒂柏（Esmaeil Khatib），重創威權政權的神經中樞，烏克蘭也在此時派遣反無人機專家進入中東協助盟友對抗無人機群。

以色列18日證實，已在對伊朗的夜襲中「殲滅」伊朗情報部長哈蒂柏（Esmail Khatib）。（美聯社檔案照）這顯示「烏俄戰爭」與「美伊戰爭」已經合流，全球民主陣營正在聯手對抗俄、伊、朝等威權軸心的武器鏈與技術滲透。

這不是孤立的幾則新聞，而是一場全方位的「大圍獵」，從東歐到中東，從加勒比海到南美大陸，這是一場全球性的地緣政治重組。

烏克蘭軍事專家實地檢查「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機殘骸。基輔正將累積的實戰經驗外溢至中東，部署逾200名專家協助盟友防範類似空中威脅。（法新社檔案照）

那些曾經不可一世、靠著掩護毒販、出口恐怖主義與壓榨人民來續命的獨裁者，發現他們的盟友正在叛離，他們的防禦正在崩潰，他們的意識形態也已經破產。

人類社會正在經歷一場波瀾壯闊的「排毒過程」，共產極權的黃昏已經到來，這世界不屬於獨裁者，而屬於每一個追求自由與法治的個體，而川普，正領導著這一場戰爭。

烏克蘭軍事專家實地檢查「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機殘骸。基輔正將累積的實戰經驗外溢至中東，部署逾200名專家協助盟友防範類似空中威脅。（法新社檔案照）

本文經授權轉載自James Jseng臉書

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