黃澎孝練「孝」話》日本蠢記者 問出了川普的 天才珍珠港⋯⋯

「美國在攻擊伊朗前，可有告知日本在內的盟友們⁉️」這個日本記者問這樣的問題，其實是故意給川普「下套」，想要讓川普陷入「對盟友並不忠實」的陷阱。結果，八十高齡的川普，竟然「秒回」一句堪稱經典級的「回馬槍」。

◎ 黃澎孝

哈哈哈

高市早苗在美國白宮，遭到了川普的珍珠港奇襲⋯⋯‼️

高市早苗在美國白宮，因為日本記者的提問，遭到了川普的「珍珠港奇襲」。（取自貼文）正當川普總統在白宮接待來訪的高市早苗，並公開接受在場記者提問時

有一位日本記者，有點不懷好意的挑戰川普說：

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「美國在攻擊伊朗前，可有告知日本在內的盟友們⁉️」

這個日本記者問這樣的問題，其實是故意給川普「下套」，想要讓川普陷入「對盟友並不忠實」的陷阱。

結果，八十高齡的川普，竟然「秒回」一句堪稱經典級的「回馬槍」。

川普反問道：

「日本偷襲珍珠港前，有事先告知美國嗎？」

川普反問日本偷襲珍珠港前，有事先告知美國嗎？圖為日本在1941年突襲後，亞利桑納號中彈燃燒的景象。（取自維基百科） 「你們日本比誰都更知道《偷襲》的意義啊⋯⋯⁉️」

真是「我川厥偉」啊‼️

這個老頭子的才思敏捷，

不但引發全場爆笑！

連我這個遠在台灣的

「資深老川粉」，更差點妙絕笑翻滾地 ⋯⋯

當然嘍，最尷尬的莫過於日本首相高市早苗了。以她豪邁又極富幽默感的個性，當下應該會笑的前俯後仰，花枝亂顫了吧！

日本首相高市早苗（左）訪美，於3月19日與美國總統川普（右）舉行會談。（歐新社檔案照） 但是，作為當年奇襲美國珍珠港的「敵國」首相，高市早苗當下，真是啼笑皆非，簡直尷尬到了珍珠港⋯⋯‼️

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書





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