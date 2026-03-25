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健康醫療網》剪髮嚇到！35歲女驚見疑圓禿 醫揭「1原因」：外泌體可做頭皮照護輔助

外泌體被譽為細胞間傳遞訊息的重要角色，常被形容與毛囊訊息傳遞相關，能協助頭皮調理、維持清爽狀態，臨床觀察發現，外泌體逐漸受到部分愛美人士青睞，像常見的雄性禿、壓力型落髮或產後落髮等族群。
健康醫療網

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2026/03/25 08:00

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楊智斌說明，毛囊本身會有自然的循環變化，因此在規劃外泌體保養流程時，會依個人狀況規劃合適的保養方式。（取自貼文）楊智斌說明，毛囊本身會有自然的循環變化，因此在規劃外泌體保養流程時，會依個人狀況規劃合適的保養方式。（取自貼文）一名35歲女性，某次剪頭髮時，被理髮師意外發現局部落髮情況，因而前往就醫諮詢，經醫師評估，頭皮狀況與圓禿表現相符，透過功能醫學相關評估，推測與壓力狀態有關，經醫師專業判斷，在整體照護規劃中，將外泌體納入日常頭皮照護的考量之一，並同步建議調整生活作息，以協助頭皮維持良好的健康環境。

而另名30多歲男性，因爸爸有雄性禿，一發現自己兩側以及頭頂區域逐漸變得稀薄時，因而就醫諮詢，發現為雄性禿相關表現，採以PRP頭皮注射，並將外泌體納入後續頭皮照護規劃之一，並定期回診追蹤。

外泌體與頭皮油脂調理相關　醫：作為頭皮照護輔助

HH醫髮診所楊智斌醫師說明，外泌體被譽為細胞間傳遞訊息的重要角色，常被形容與毛囊訊息傳遞相關，能協助頭皮調理、維持清爽狀態，臨床觀察發現，外泌體逐漸受到部分愛美人士青睞，像常見的雄性禿、壓力型落髮或產後落髮等族群，上述兩個案為例，搭配由院長親手規劃的外泌體保養配方，也作為後續日常頭皮照護一部分。楊智斌醫師解釋，臉部出現老化跡象，一照鏡子就容易被注意，但頭皮即使照鏡子也難以辨別，臨床經驗顯示，部分愛美人士常因突然落髮變多、髮縫越來越寬時，才發現頭皮狀況出現變化而就診。

楊智斌醫師說明，實務上，會先針對是否有頭皮紅癢、感染等情況進行評估，協助釐清可能影響掉髮的相關因素，在症狀獲得控制後，再視情況觀察是否搭配外泌體作為頭皮照護輔助，並規劃適合的外泌體保養配方，讓頭皮維持良好的健康環境。楊智斌指出，功能醫學檢測在評估愛美人士頭皮問題時，可能會透過抽血等方式，協助了解身體狀態與可能相關因素。（取自貼文）楊智斌指出，功能醫學檢測在評估愛美人士頭皮問題時，可能會透過抽血等方式，協助了解身體狀態與可能相關因素。（取自貼文）

滾針與外泌體搭配　醫：可作為頭皮照護的一種方式

此外，對於部分愛美人士在原有狀況趨於穩定後，若評估頭皮狀態較為脆弱，也可考慮搭配外泌體進行後續保養，協助維持頭皮狀態的完整性；楊智斌醫師提及，目前臨床上，可透過滾針在頭皮形成細微通道，作為外泌體保養流程中一種操作方式，增加施作便利性與均勻度，但實際狀況仍須依個人體質，由醫師評估。

掉髮成因多　功能醫學檢測成臨床評估之一

不過掉髮成因多樣，臨床上仍會先建議尋求專業醫師協助評估掉髮情況，再透過功能醫學，檢視生活習慣、營養狀態、抽血檢查等資訊，協助了解可能相關因素，再依頭皮狀況規劃外泌體保養流程，作為後續評估與規劃參考，以維護頭皮健康。

楊智斌醫師指出，功能醫學檢測在評估愛美人士頭皮問題時，可能會透過抽血等方式，協助了解身體狀態與可能相關因素。以雄性禿族群為例，目前學界觀察，與毛囊受體的基因型態與雄性素相關機制有關，另外，也有可能與甲狀腺功能異常及其他激素失衡，或特定營養素不足有關，也因此臨床上辨別大量落髮或後期的雄性禿問題時，有時較難區分，仍須依醫師專業判斷進行必要醫療評估與處理，再建議是否適合搭配外泌體作為頭皮養護輔助；最重要是後續得遵循醫師指示護理保養並定期追蹤回診，才能協助頭皮長期維持良好的健康環境。

本文授權轉載自健康醫療網／記者周辰瑞報導剪髮嚇到！35歲女驚見疑圓禿　醫揭「1原因」：外泌體可做頭皮照護輔助

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