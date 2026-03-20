自由開講》拿能源當誘餌！中共「斷油缺電」論調背後的經濟統戰陷阱

◎ 霖

能源恐嚇戰：從「虛擬危機」到「統一紅利」

中國國台辦發言人陳斌華宣稱，和平統一後，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺。（翻攝直播）中國國台辦近期藉由中東局勢動盪，大肆炒作台灣能源安全議題，宣稱台灣面臨「斷油、斷氣」風險，並拋出和平統一後可實現能源「應通盡通」的誘餌。這種論調是典型「製造恐懼再提供解方」的統戰套路。民進黨立委王美惠一針見血指出，這100%是統戰話術，試圖將能源供應與政治認同強行掛鉤，抹黑台灣能源韌性的現況，以遂行其政治目的。

華麗數據背後的骨感現實：能源依賴即是政治勒索

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國台辦列舉中國新能源發展的亮眼數據，試圖將自己形塑為台灣能源問題的「救世主」。然而，歷史經驗顯示，中共慣於將經濟資源武器化。若台灣電力與能源真的與中國「互聯互通」，無異於將國家的生存命脈交予北京掌控。一旦政治立場不合，今日的「穩定供應」隨時會變成明日的「斷電制裁」。這種以能源為名的「恩惠」，實質上是具備高度政治排他性的束縛。

眼紅高科技成就：能源議題掩蓋的焦慮感

國台辦藉中東局勢動盪，炒作台灣能源安全議題；圖為伊朗再度攻擊阿聯，導致富查伊哈港出口碼頭發生大火，原油裝載作業出現部分中斷。（美聯社檔案照）王美惠分析，中共近期頻繁針對能源議題發話，反映出其對台灣高科技產業蓬勃發展的「眼紅」與焦慮。台灣作為全球半導體供應鏈的核心，穩定的電力供應是產業運作的基礎。北京刻意營造台灣能源匱乏的假象，除了試圖動搖島內民心，更是想藉此削弱國際投資者對台灣產業環境的信心。這種策略不只是對台統戰，更是對台灣全球戰略價值的精準打擊。

真正的能源韌性：民主供應鏈與自主發展

面對中共的「惡鄰居」式關切，台灣的最佳回應並非落入其設定的缺電辯論，而是持續強化能源自主與供應鏈分散。台灣的能源安全應建立在與民主盟友的合作以及多元化能源轉型上，而非寄託於一個隨時可能翻臉的威權政權。正如王美惠所言，台灣的能源問題不需對岸操心，中共若真想促進區域和平，停止對台文攻武嚇才是最實質的「民族福祉」。

整體而言，中共的能源統戰論調是「糖衣毒藥」。看似承諾更穩定的電力與更低廉的價格，實則是要台灣交出主權換取虛假的安穩。當荒謬的能源威脅被公開戳破，反而更凸顯出台灣社會守護主權與能源自主的堅定意志。

（作者為研究生）

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