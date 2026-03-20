自由開講》南韓電子入境卡矮化台灣 台灣「對等反制」展現尊嚴底線

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稱謂爭議升級 台灣祭出實質反制措施

南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（取自南韓電子入境卡申請系統）針對韓國電子入境卡（K-ETA）系統持續將台灣標註為「CHINA （TAIWAN）」的不當稱呼，外交部於18日展現強硬立場。經跨部會協調，台灣已於1日起依據「對等原則」，先行將外僑居留證上的「韓國」更名為「南韓」，並對韓方發出最後通牒：若本月31日前未獲正面修正，將在台灣電子入國登錄表採取相應標示作為。這不僅是稱謂之爭，更是台灣在國際外交場域捍衛主權地位的實質行動。

韓方冷處理引發民怨 官方「以禮後兵」

長期以來，國人對於韓方在登錄系統中將台灣與中國併列表示強烈不滿。外交部多次交涉未果，顯示出韓方在處理兩岸敏感議題時的遲疑。此次台灣政府設定「31日期限」，是從過去的「呼籲」轉向「行動」。南韓外交部雖回應「已充分認知並留意」，但仍以「綜合考慮各種面向」等外交辭令應對，這種模糊態度正是促使台灣政府採取對等手段的主因。

國家尊嚴與對等原則：外交不容退讓

當韓方在官方系統中對台灣進行政治矮化，台灣選擇在行政文書上同步調整對韓稱謂；圖為外交部長林佳龍。（資料照）外交部此次的行動核心在於「對等」。當韓方在官方系統中對台灣進行政治矮化，台灣選擇在行政文書上同步調整對韓稱謂。這釋放出一個清晰訊號：台灣願意與韓國維持「非官方實質合作」，但這種合作不能以犧牲台灣的國家尊嚴為代價。從「韓國」改為「南韓」，看似微小的文字調整，實則是外交上主動權的展現。

區域地緣政治下的新常態

在全球供應鏈與印太戰略中，台韓兩國在半導體與科技領域競爭且合作。然而，面對中共的壓力，韓國政府往往在稱謂問題上選擇「安全牌」。台灣此次的反制，不僅是針對韓國，也是在提醒國際社會：台灣對於「被代表」或「被隸屬」的容忍度正在降低。當各國試圖在經濟利益與政治現實中取得平衡時，台灣正透過行政手段，建立一套捍衛名稱與主權的新規範。

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整體而言，這場「入境卡之爭」反映了台灣外交手段的靈活性。我們不再僅限於口頭抗議，而是透過行政程序的對等調整，迫使對方正視問題。這是一場關於「名字」的戰爭，更是關於「尊重」的防禦。在31日期限到來前，壓力球已回到韓方手中；如何兼顧與中的關係又不傷害與台的實質友誼，正考驗著南韓政府的智慧。

（作者為研究生）

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