自由開講》自由與集權的正面對決：從《戰爭論》看美伊衝突的本質

◎ 蕭錫惠

二○二六年初爆發的美國與伊朗軍事衝突，表面上是一場區域性的中東戰爭，但若從更宏觀的戰略視角觀察，這場衝突其實是一場制度與價值的對抗。自由世界與集權體系之間的張力，正在中東戰場上具體化。要理解這場戰爭的本質，德國軍事思想家卡爾・馮・克勞塞維茨在《戰爭論》中提出的分析框架，仍然具有重要的解釋力。

伊朗戰爭自2月28日爆發以來已20多天，整個中東地區都捲入戰火。圖為黎巴嫩首都貝魯特。（路透檔案照） 克勞塞維茨最著名的一句話是：「戰爭是政治以另一種手段的延續。」戰爭從來不是孤立事件，而是政治目標的延伸。美國對伊朗的軍事行動，並非單純的軍事衝突，而是更大戰略結構中的一部分。對美國而言，其核心目標在於維持以規則為基礎的國際秩序，防止伊朗發展核武並擴張區域霸權；對伊朗政權而言，則是維持革命體制與其在中東的地緣政治影響力。

因此，戰爭的核心並不只是武器與軍隊，而是政治制度與價值的競逐。

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在《戰爭論》中，克勞塞維茨提出「三位一體」的概念：戰爭由三種力量共同構成——政府的理性、軍隊的機率與技術，以及人民的激情。這三種力量的互動，決定了一場戰爭的走向。

在這次美伊衝突中，這個結構十分清楚。美國依靠制度化的政府決策體系、先進軍事科技以及廣泛的盟友網絡，形成高度整合的戰略力量；而伊朗則依賴革命意識形態、代理人武裝與區域民兵網絡來維持戰略壓力。多年來，伊朗透過黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝與伊拉克民兵組織發動代理人戰爭，以較低成本對抗更強大的對手。

多年來伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi，另譯胡塞武裝），在中東發動代理人戰爭。（歐新社檔案照） 近年的戰場更出現一個重要變化：大量低成本無人飛行器被投入衝突。

這些攻擊型無人機的成本可能僅數千美元，但攔截它們的防空飛彈往往高達數十萬甚至上百萬美元。這種不對稱的成本結構，正在重新改寫現代戰爭的邏輯，也使區域衝突更容易長期化。

克勞塞維茨同時指出，戰爭中存在一種重要現象——「摩擦」。任何看似完美的戰略計畫，一旦進入現實戰場，就會遭遇各種不可預測的阻力：情報錯誤、指揮失誤、天候、技術故障或政治變化。正因如此，戰爭從來不只是軍力比較，更是制度韌性與決策能力的考驗。

從這個角度來看，當前衝突的一個關鍵問題，是哪一種制度更能承受戰爭帶來的摩擦。民主制度通常擁有更強的科技創新能力、經濟動員能力與盟友協調能力；而集權體制雖然可能在短期內展現高度動員，但在長期戰略中往往受到資訊失真與制度僵化的限制。

歷史其實早已出現過類似局面。二十世紀的冷戰，就是一場制度與價值的長期競逐。

攻擊型無人機成本僅數千美元，但攔截它們的防空飛彈高達數十萬甚至上百萬美元，圖為MQ-9「死神」無人機。（法新社檔案照） 當時的對抗並未演變為全面核戰，而是透過代理人衝突、軍備競賽與全球聯盟體系逐步塑造國際秩序。最終勝負並不只取決於戰場力量，而是經濟實力、科技創新與制度韌性的綜合競爭。蘇聯的瓦解，某種程度上正是制度競爭的結果，而非單一戰場上的失敗。

今天的中東衝突，在某種程度上也呈現出類似結構。

這場戰爭正在迫使世界各國重新評估自己的安全與利益。中東各國、歐洲盟友、亞洲民主國家，都不得不重新思考自身的戰略位置。克勞塞維茨曾指出，戰爭具有「擴張傾向」，當衝突升高時，周邊國家往往難以長期保持完全中立。

從長期歷史來看，大型戰爭往往不只是領土衝突，而是制度競爭。

當國際秩序面臨挑戰時，真正的戰略重心往往不在單一戰場，而在科技、能源、金融與聯盟體系所構成的整體力量。

因此，美伊衝突並不只是中東的一場戰爭，而是一個更大時代轉折的縮影。

在自由與集權的分界線上，中立往往只是短暫的幻想。

歷史最終會迫使每個國家回答同一個問題：

你站在哪一邊。

歷史最終會迫使每個國家選邊站，圖為日本首相高市早苗（左）表明支持美國，美國總統川普（右）表示日本與北約完全不同。（歐新社檔案照）（作者為自由撰稿人）

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