自由開講》識破中共跨國鎮壓 台灣應與圖伯特攜手守護民主自由

◎ 李芃萱

今年3月10日傍晚，台北自由廣場正舉行「圖伯特（西藏）抗暴紀念日」晚會。未料一名男子竟朝集會人群投擲鞭炮，瞬間引發大量煙霧，隨後遭到警方逮捕。這場暴力行為不僅是對特定族群的恐嚇，更象徵中共「跨國鎮壓」在台灣領土的手段已從滋擾升級為實質攻擊，公然挑戰我國民主法治的底線。

3月10日傍晚，台北自由廣場舉行「圖伯特（西藏）抗暴紀念日」晚會，與會者在活動前為爭取自由而犧牲的藏人默哀一分鐘。（資料照） 抹黑與滋擾：威權黑手的心理戰

回顧近年的社會運動現場，這類攻擊並非偶然，而是精心策劃的心理戰。在2024年的圖伯特（西藏）抗暴紀念日晚會上，同樣有可疑人士刻意在現場引發爭端，製造主辦單位涉入糾紛的表象，企圖讓民眾對民主、人權與抗中活動心生恐懼。在2023年的「為西藏自由而騎」活動中，也不明人士刻意衝撞後自摔，事後利用惡意剪接、抽掉現場關心其安全和傷勢原音的影片進行網路抹黑，將藏人運動者形塑為危害交通的惡徒。這種「製造衝突、側拍抹黑、引發恐懼」的劇本，目的就是為了迫使人權捍衛者噤聲。

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這種威脅早已跨越族群邊界：從銅鑼灣書店林榮基老闆遭潑漆，到香港運動者赴湯與香港邊城青年在西門町的活動遭遇騷擾，乃至於在抵制北京冬季奧運的活動上，圖伯特、香港、維吾爾社群共同面對的騷擾，行為模式極其相似。這些攻擊者不必然是中國籍，可能是黑社會、走路工、無家者、持外國護照的中國裔旅客，甚至是已取得台灣身分證的親中人士。對北京政權而言，誰來做不重要，重要的是「效果」：只要能造成參與者的心理負擔，這場鎮壓就達到了目標。

從歷史看現在：建立民主防衛韌性

這不是單純的治安問題，而是中國威權擴張下的「主權侵犯」。中國已經在世界各地佈下黑手，藏人、香港人、維吾爾人，就算在自由的國家，也都不能免除受到中國壓迫的恐懼。我們台灣人之所以感同身受，是因為在白色恐怖時期，國民黨政府也曾對旅外台灣人進行監控、監聽、回國逮捕、甚至跨國政治暗殺。如今，當我們帶著這個認同和身分生活，以自由、民主、獨立的生活方式為傲，對中國政府來說，就是值得鎮壓的目標。

圖伯特（西藏）抗暴67週年大遊行，人權團體籲台灣人一起反對中共跨國鎮壓。（資料照） 面對威脅升級，我們不應墮入恐懼。台灣人不是吃素的，上一代拚命累積的民主自由遺產，和我們在威權前線的經驗和知識，我們知道該怎麼做：只要台灣人與受壓迫社群站在一起，積極建立信任並勇於揭露惡行，自由的燈火就不會在跨國鎮壓的陰影中熄滅。動森台灣島民可以貢獻於這個美好的世界的，比我們想像的要多得多。

（作者為人權工作者）

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