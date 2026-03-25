自由開講》盾與矛的賽跑：從北韓「遠火轉型」洞悉中共不對稱戰略

◎ 馬依翔

北韓在擁有核武後仍傾力發展600mm超大型火箭砲，實質上驗證了威權國家利用低成本「遠火」進行實戰投射、規避核威懾限制的戰略野心。對台海而言，中共PCL-191火箭砲正是以此「以廉對貴」邏輯，企圖癱瘓我國防禦經濟。我國推動1.25兆軍購預算建構「台灣之盾（T-Dome）」，不僅是攔截技術的提升，更是瓦解對手「低成本開戰」如意算盤的關鍵底牌。

2026年2月，北韓召開勞動黨「第九次黨代會」。此次會議雖未見大規模火力展示，但北韓在已擁有核打擊能力後，仍極力擴張 600mm超大型火箭砲等「遠程火箭炮（遠火）」武力的舉動，向國際社會傳遞了一個關鍵信號：核武雖是戰略威懾的「盾」，但低成本、高精度的長程火箭砲才是用於實戰、達成戰術目標的「矛」。北韓的轉型不僅是一次區域擴軍，更在實踐中驗證了中國長期發展遠火打擊的核心思維—即透過極低成本的飽和攻擊，抵銷對手高價防空系統的經濟韌性。

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北韓官媒發布照片，顯示平壤文化會館廣場上，密密麻麻排列著數十輛600公厘超大型多管火箭發射車。（美聯社檔案照） 這種由北韓事例所驗證的「遠火戰略」，正是我國目前面臨最嚴峻的挑戰。

解放軍部署於福建沿海的PCL-191（陸版海馬斯）箱式火箭砲，其搭載的導引火箭射程達350至500公里，足以精準點殺我國西部的機場、發電廠及軍事節點。對北京而言，這類武器是比「東風」飛彈更具效益的選項：它具備飛彈級的精準度，成本卻僅需飛彈的幾分之一。這種「以廉對貴」的邏輯，旨在首波衝突中便誘使我方耗盡昂貴的愛國者或天弓飛彈庫存，實現「經濟性癱瘓」。

去年底中共對台軍演，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲，有著「中國版海馬士」的稱號。（路透檔案照）更致命的是，當遠火武器被賦予導引與巡飛能力後，它模糊了「演習、灰色地帶與全面開戰」的界線。解放軍能以低廉代價維持常態化的越界壓迫，磨損我方雷達與預警能量。面對這種已被北韓事例證實為「高效、實戰化」的戰略路徑，我國若不採取對等的戰略回應，將陷入空有昂貴防空網卻無力應對飽和消耗的困局。

這正是政府推動1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別採購預算」建構「台灣之盾（T-Dome）」的真正意義。

T-Dome的核心不在於追求單一飛彈的極致性能，而在於建構一個「成本對稱」的防禦網絡。透過引進美製IBCS整體指揮系統，整合雷達與AI自動分配技術，我們能以單枚低成本攔截器，精準應對敵方的火箭彈飽和攻擊。唯有建立能大量、廉價攔截火箭彈的能量，才能在經濟層面上，徹底瓦解對手「以廉對貴」的如意算盤。

同時，預算中籌獲的海馬士（HIMARS）系統與ATACMS戰術飛彈，則提供了必要的「源頭打擊」能力。當敵方試圖利用遠火的低成本優勢進行實戰挑釁時，我方有能力在發射前將其摧毀。

「台灣之盾」的海馬士（HIMARS）系統與ATACMS戰術飛彈，將提供必要的「源頭打擊」能力。（資料照）從北韓的事例中，我們看穿了中、朝等威權國家利用遠火武力規避核威懾限制、進行實戰投射的野心。面對這種常態化壓迫，「台灣之盾」不僅是實體上的攔截網，更是捍衛國家經濟韌性與嚇阻戰爭最關鍵的戰略底牌。我們必須建立讓對手無法「低成本開戰」的防禦機制，方能確保台海長久的和平與穩定。

（作者為台灣基進秘書長）

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