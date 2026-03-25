自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》盾與矛的賽跑：從北韓「遠火轉型」洞悉中共不對稱戰略

2026/03/25 21:30

◎ 馬依翔

北韓在擁有核武後仍傾力發展600mm超大型火箭砲，實質上驗證了威權國家利用低成本「遠火」進行實戰投射、規避核威懾限制的戰略野心。對台海而言，中共PCL-191火箭砲正是以此「以廉對貴」邏輯，企圖癱瘓我國防禦經濟。我國推動1.25兆軍購預算建構「台灣之盾（T-Dome）」，不僅是攔截技術的提升，更是瓦解對手「低成本開戰」如意算盤的關鍵底牌。

2026年2月，北韓召開勞動黨「第九次黨代會」。此次會議雖未見大規模火力展示，但北韓在已擁有核打擊能力後，仍極力擴張 600mm超大型火箭等「遠程火箭炮（遠火）」武力的舉動，向國際社會傳遞了一個關鍵信號：核武雖是戰略威懾的「盾」，但低成本、高精度的長程火箭才是用於實戰、達成戰術目標的「矛」。北韓的轉型不僅是一次區域擴軍，更在實踐中驗證了中國長期發展遠火打擊的核心思維—即透過極低成本的飽和攻擊，抵銷對手高價防空系統的經濟韌性。

北韓官媒發布照片，顯示平壤文化會館廣場上，密密麻麻排列著數十輛600公厘超大型多管火箭發射車。（美聯社檔案照）北韓官媒發布照片，顯示平壤文化會館廣場上，密密麻麻排列著數十輛600公厘超大型多管火箭發射車。（美聯社檔案照） 這種由北韓事例所驗證的「遠火戰略」，正是我國目前面臨最嚴峻的挑戰。

解放軍部署於福建沿海的PCL-191（陸版海馬斯）箱式火箭，其搭載的導引火箭射程達350至500公里，足以精準點殺我國西部的機場、發電廠及軍事節點。對北京而言，這類武器是比「東風」飛彈更具效益的選項：它具備飛彈級的精準度，成本卻僅需飛彈的幾分之一。這種「以廉對貴」的邏輯，旨在首波衝突中便誘使我方耗盡昂貴的愛國者或天弓飛彈庫存，實現「經濟性癱瘓」。

去年底中共對台軍演，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲，有著「中國版海馬士」的稱號。（路透檔案照）去年底中共對台軍演，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲，有著「中國版海馬士」的稱號。（路透檔案照）更致命的是，當遠火武器被賦予導引與巡飛能力後，它模糊了「演習、灰色地帶與全面開戰」的界線。解放軍能以低廉代價維持常態化的越界壓迫，磨損我方雷達與預警能量。面對這種已被北韓事例證實為「高效、實戰化」的戰略路徑，我國若不採取對等的戰略回應，將陷入空有昂貴防空網卻無力應對飽和消耗的困局。

這正是政府推動1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別採購預算」建構「台灣之盾（T-Dome）」的真正意義。

T-Dome的核心不在於追求單一飛彈的極致性能，而在於建構一個「成本對稱」的防禦網絡。透過引進美製IBCS整體指揮系統，整合雷達與AI自動分配技術，我們能以單枚低成本攔截器，精準應對敵方的火箭彈飽和攻擊。唯有建立能大量、廉價攔截火箭彈的能量，才能在經濟層面上，徹底瓦解對手「以廉對貴」的如意算盤。

同時，預算中籌獲的海馬士（HIMARS）系統與ATACMS戰術飛彈，則提供了必要的「源頭打擊」能力。當敵方試圖利用遠火的低成本優勢進行實戰挑釁時，我方有能力在發射前將其摧毀。

「台灣之盾」的海馬士（HIMARS）系統與ATACMS戰術飛彈，將提供必要的「源頭打擊」能力。（資料照）「台灣之盾」的海馬士（HIMARS）系統與ATACMS戰術飛彈，將提供必要的「源頭打擊」能力。（資料照）從北韓的事例中，我們看穿了中、朝等威權國家利用遠火武力規避核威懾限制、進行實戰投射的野心。面對這種常態化壓迫，「台灣之盾」不僅是實體上的攔截網，更是捍衛國家經濟韌性與嚇阻戰爭最關鍵的戰略底牌。我們必須建立讓對手無法「低成本開戰」的防禦機制，方能確保台海長久的和平與穩定。

（作者為台灣基進秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書