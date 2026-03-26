自由開講》中共春晚秀機器人 強化「民主失敗論」操弄台灣輿論

◎ 宗介

央視春晚的人形機器人表演被中共官方大幅放大，宣稱「震驚台灣觀眾」與「驚豔外界」；圖為2026年中國春晚上演機器人武術秀。（取自微博@央視頻）台灣資訊環境研究中心（IORG）最新報告指出，2026年2月，中共透過春節聯歡晚會等管道，持續向台灣觀眾傳遞特定訊息，操弄民主政治的認知框架。央視春晚的人形機器人表演被中共官方大幅放大，宣稱「震驚台灣觀眾」與「驚豔外界」，藉此塑造中國科技實力強大的國家形象，同時傳遞民主失敗論，弱化台灣民主的正當性。

IORG報告指出，春晚節目中機器人參與武術、小品互動及歌舞伴舞等演出，中共官媒CCTV4於2月17日發布多則微博，強調台灣媒體與民眾對此節目「關注與震撼」。相關訊息被香港親中媒體擴散，並引用特定台灣網紅評論，稱「台灣因選舉內耗，看不到中國的進步」，明顯將台灣民主運作描繪為阻礙發展的因素。

報告分析，中共策略核心在於三點：一、透過科技展示強化國家形象，凸顯中國的制度優越；二、選擇性放大台灣網紅或媒體評論，創造「台灣民眾也認同」的錯覺；三、將民主政治描繪為內耗與效率低落，強化民主失敗論，削弱台灣制度正當性。這種訊息操作手法，不僅針對台灣民眾心理，也在國際輿論中投射中國制度優勢。對台灣而言，這提醒我們，認知安全與媒體素養已成防禦國家安全的重要前線；示意圖。（路透檔案照）

從策略角度看，中共利用文化娛樂、科技展示與輿論操弄相結合，形成低成本、高效率的心理影響鏈。對台灣而言，這提醒我們，認知安全與媒體素養已成防禦國家安全的重要前線。台灣社會必須提升對外部資訊操弄的警覺，避免被選擇性訊息與情緒化內容左右對民主價值的認知判斷。

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（作者為研究生）

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