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自由開講》AI與資訊戰 中國認知操弄的全球擴張

2026/04/17 18:00

◎ 宗介

歐盟最新年度報告指出，中國利用人工智慧（AI）等先進工具，加速大規模生成影音內容，混淆訊息來源、客製化內容、擴大傳播範圍，形成精密且具侵略性的資訊操弄網絡。這些行動不僅針對反對聲音，更意在塑造全球對中國的認知，維護其國家敘事，同時削弱西方在國際規範、全球治理及技術標準上的影響力。

中國利用人工智慧（AI）等先進工具，加速大規模生成影音內容，混淆訊息來源、客製化內容、擴大傳播範圍，形成精密且具侵略性的資訊操弄網絡；示意圖。（路透檔案照）中國利用人工智慧（AI）等先進工具，加速大規模生成影音內容，混淆訊息來源、客製化內容、擴大傳播範圍，形成精密且具侵略性的資訊操弄網絡；示意圖。（路透檔案照）報告揭露，中國的「垃圾偽裝」（Spamouflage）手法已進化，透過AI生成假影片、漫畫及文章，抹黑異議人士、詆毀批評者，並透過大量帳號快速轉發，使特定敘事看似被廣泛認可。這種「虛擬共識」的製造，隱蔽性極高，普通網民往往難以辨識。更有系統的是，中國建立由數十個網站組成的網絡，以官媒內容偽裝成獨立報導，人工智慧在其中扮演關鍵角色，讓國家資助訊息看似自發產生。

AI生成內容雖強大，但仍有破綻：未經校正的錯誤訊息、AI提示語直接出現、極短時間內發布大量內容，這些都暴露其自動化流程。報告指出，中國模式的延伸不僅針對歐洲，也擴及全球，包括俄羅斯、15種語言及40個新增國家，顯示其認知操弄正以跨國、系統化、規模化方式擴張。

AI生成內容雖強大，但仍有破綻：未經校正的錯誤訊息、AI提示語直接出現、極短時間內發布大量內容，這些都暴露其自動化流程；示意圖。（路透檔案照）AI生成內容雖強大，但仍有破綻：未經校正的錯誤訊息、AI提示語直接出現、極短時間內發布大量內容，這些都暴露其自動化流程；示意圖。（路透檔案照）這種策略帶來三層威脅：第一，扭曲國際社會對中國與全球議題的認知，提升其軟實力影響力；第二，壓制異議聲音，削弱民主國家內部公共討論與決策品質；第三，為中國在地緣政治、經濟及科技競爭中爭取先機，構成長期戰略挑戰。

台灣及全球民主國家應警覺，中國並非僅透過傳統外交與軍事擴張，而是同步運用科技手段、操控資訊認知，形成「認知戰—科技戰—國際戰」的整合型策略。唯有提升社會媒體素養、建立跨國資訊防禦合作、及早揭露自動化與AI生成訊息，才能在資訊海嘯中維持自由社會的真實聲音。

（作者為研究生）

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