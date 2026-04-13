自由開講》AI深偽不雅影像爭議升溫 歐洲推動禁令與台灣立法啟示

◎ 陳擷安

隨著生成式人工智慧技術迅速發展，AI所帶來的倫理與法律挑戰正逐漸浮現。近期，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下平台推出的AI聊天機器人Grok被發現可生成性化不雅影像，引發全球輿論高度關注。歐盟國家代表近日在布魯塞爾達成共識，支持禁止人工智慧系統透過深偽技術生成未經當事人同意的性或私密影像，並將此類行為納入AI監管體系。

馬斯克（Elon Musk）旗下平台推出的AI聊天機器人Grok被發現可生成性化不雅影像，引發全球輿論高度關注。圖為xAI與Grok標誌示意圖。（路透檔案照） 這項禁令被視為修訂「歐盟人工智慧法案」的一部分，未來將由歐洲議會進一步審議。立法者指出，AI生成的性化深偽影像不僅涉及隱私與人格權侵害，更可能成為網路霸凌與性別暴力的新型態工具。因此，歐盟政策設計採取「預防性監管」模式，直接禁止AI系統開發與散布此類內容，並將涉及兒童性剝削素材的生成行為列為高度違法用途。這種制度設計反映出歐洲在AI治理上的核心理念：人工智慧的發展必須受到人權保障原則的約束。

深偽（Deepfake）技術的問題，在於其生成內容具有高度逼真性，使得受害者往往難以證明影像為偽造。一旦影像在社群媒體或論壇快速擴散，即使事後證明為假，也難以完全消除其對個人名譽與心理造成的傷害。近年已有多起案例顯示，AI深偽影像被用於報復性色情、網路騷擾，甚至政治抹黑。這類技術濫用若缺乏法律規範，不僅影響個人權利，也可能破壞社會信任與公共討論環境。

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歐盟選擇透過AI專法建立明確的禁止清單，將「不可接受的AI用途」直接排除在合法範圍之外。這種規範模式與過去僅依靠平台自律或刑事責任追究的方式不同，強調在技術設計階段即設定法律界線，以避免風險擴散。對於全球AI治理而言，歐盟的監管模式已逐漸成為各國立法的重要參考。

對台灣而言，AI生成深偽影像的法律問題亦日益迫切。雖然目前可透過刑法的妨害名譽罪、妨害秘密罪，以及個人資料保護法等規範處理部分案件，但這些法律多屬「事後救濟」機制，對於AI生成影像的技術源頭與平台責任，仍缺乏完整規範。隨著生成式AI工具門檻降低，未來此類案件可能快速增加，現行法制恐難以全面應對。

因此，台灣未來在AI治理立法上，可考慮建立更明確的制度。首先，應在即將推動的「人工智慧基本法」或相關專法中，明確禁止利用AI生成未經同意的性化深偽影像，並將其列為違法用途。透過立法方式建立禁止清單，可在技術與平台層面形成預防性規範，而不僅依賴事後刑事追訴。

其次，政府可建立平台責任制度，要求提供生成式AI服務的平台採取技術防護措施，例如影像來源標記（watermark）、內容識別系統及申訴下架機制。若平台未盡合理防範義務，應負擔相應法律責任。這種制度安排可促使科技企業在產品設計階段即納入風險管理機制。

對於全球AI治理而言，歐盟的監管模式已逐漸成為各國立法的重要參考。（路透檔案照） 第三，應建立快速救濟機制。由於深偽影像的傳播速度極快，受害者往往需要即時刪除與阻止擴散的手段。台灣可參考歐盟數位服務法（DSA）模式，建立平台限時處理申訴的制度，例如在一定時間內強制下架違法影像，以降低對當事人的持續傷害。

最後，政府亦可推動跨部會AI治理機制，整合科技、司法、通訊與數位發展部門的監管力量。AI技術涉及的不僅是資訊科技問題，更包含人權保障、產業政策與社會治理層面，單一部門難以全面處理。透過跨機關協調，才能建立更完整的AI風險管理體系。

生成式AI確實為社會帶來巨大創新潛力，但技術進步同時也伴隨新的權利風險。歐洲推動禁止AI生成性化深偽影像的立法行動，顯示全球AI治理正逐漸走向制度化與人權導向。對台灣而言，及早建立法律規範，不僅有助於保護個人權利，也能在AI產業發展與社會安全之間取得更穩定的平衡。

（作者為科技集團法務）

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