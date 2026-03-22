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自由開講》杜絕拖吊亂象 道路救援制度亟需建立完整監管機制

2026/03/22 10:30

◎ 林昀哲

近來社會屢傳拖吊業者在事故現場漫天喊價，引發民眾對「拖吊流氓」現象的不滿。為回應相關爭議，台北市政府交通局公布「道路救援車輛拖救處理指引」，希望透過作業流程與資訊透明化，降低拖吊服務糾紛。然而，部分民意代表認為該指引僅屬行政建議，缺乏強制力，若沒有更具體的制度配套，恐怕難以真正遏止不肖業者的不當收費行為。

拖吊亂象之所以頻繁出現，往往與事故當下的資訊不對稱有關。當民眾在道路上發生車輛故障或交通事故時，情緒緊張且時間壓力大，容易依照網路搜尋結果或現場出現的業者立即接受服務。然而部分不肖業者利用此一情境，在拖吊完成後才提出高額費用，甚至以車輛已被拖離為由迫使車主付款。由於交易多在緊急情況下發生，民眾往往難以即時查證合理價格，也不易蒐集完整證據。

拖吊亂象往往與事故當下的資訊不對稱有關；圖為騰至拖吊蔡尚璁與東海拖吊許峯頤及女會計等6人因涉違法拖吊，2年間牟利百萬，被移送法辦。（資料照）拖吊亂象往往與事故當下的資訊不對稱有關；圖為騰至拖吊蔡尚璁與東海拖吊許峯頤及女會計等6人因涉違法拖吊，2年間牟利百萬，被移送法辦。（資料照） 台北市交通局提出的指引主要強調三項原則，包括拖吊費用事前揭露、建立拖救前後的標準作業流程，以及提醒業者若涉及詐欺或強迫交易可能觸及刑事責任。這些措施確實有助於提升業界自律與消費者認知，但若僅依靠行政宣導，對於刻意違規的不良業者仍難以產生實質約束效果。

因此，未來政策可朝更完整的制度設計發展。可建立道路救援業者的登錄與評鑑制度，由地方政府或交通主管機關設立合格業者名冊，讓民眾在需要拖吊服務時能快速查詢可信任的業者。若能結合公開評分或服務品質監督機制，也能促進市場競爭與服務品質提升。其次，可考慮建立拖吊服務價格參考標準。雖然完全統一價格在市場經濟下未必可行，但政府仍可公布合理收費範圍，讓消費者在緊急情況下有基本判斷依據。若業者收費明顯高於合理範圍，消費者便可據此提出申訴或要求調查。

另外應強化跨機關執法合作。若拖吊業者涉及強迫交易、詐欺或與特定事故處理管道形成壟斷關係，警方與檢察機關應積極蒐證並追究刑事責任。同時也可定期公布查處案例，以形成市場警示效果，避免不肖業者持續利用灰色地帶牟利。此外，政府也可透過科技手段改善資訊透明。例如建立官方道路救援平台或整合交通App，讓民眾在事故發生時可以快速取得合格拖吊業者資訊、價格範圍與聯絡方式。當資訊來源清楚可信，民眾就不必依賴搜尋引擎結果或現場陌生業者。

當資訊來源清楚可信，民眾就不必依賴搜尋引擎結果或現場陌生業者；圖為交通局訂定「臺北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」3月10日起實施。（資料照，北市交通局提供）當資訊來源清楚可信，民眾就不必依賴搜尋引擎結果或現場陌生業者；圖為交通局訂定「臺北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」3月10日起實施。（資料照，北市交通局提供） 道路救援本質上是一項公共安全相關服務，其核心目的在於協助民眾排除交通事故與故障風險，而不應成為趁機牟利的灰色產業。台北市此次公布拖吊指引，是改善市場秩序的重要一步，但若要真正杜絕亂象，仍需透過法規、監管與資訊透明等多層次制度改革，建立一個既能保障消費者權益，也能讓合法業者安心經營的道路救援環境。

（作者為新北市教育行政）

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