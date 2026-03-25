自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》飛彈神話之外 以伊衝突給台灣的避難韌性課

2026/03/25 20:00

◎ 李自強

近期美國與以色列對伊朗的軍事行動引發連鎖衝突，世界再度在螢幕前目睹「飛彈滿天飛」的現代戰爭景象。這場戰事不僅是遙遠的地緣政治角力，也是一堂關於平民避難與社會韌性的震撼教育。對位處第一島鏈關鍵位置的台灣而言，更提醒我們必須正視一個現實：當防空系統無法百分之百攔截來襲飛彈時，社會整體的備災能力，將成為守護生命的重要防線防空系統本質上是一種機率性的防護，而非絕對安全；圖為美國駐伊拉克巴格達大使館遇襲，防空系統攔截後在上空發生了爆炸。（取自「@EricLDaugh」X帳號）防空系統本質上是一種機率性的防護，而非絕對安全；圖為美國駐伊拉克巴格達大使館遇襲，防空系統攔截後在上空發生了爆炸。（取自「@EricLDaugh」X帳號）

戰火下的民生脆弱

戰爭帶來的衝擊，往往從民生機能的瓦解開始。在此次衝突中，即使被視為安全象徵的高級飯店，也可能遭受飛彈攻擊；多處機場被迫關閉，大量旅客與居民滯留原地，陷入焦慮與混亂。這些畫面揭示了現代戰爭的一個殘酷現實：當衝突升高，「全境皆可能成為戰場」。一旦交通與物流系統中斷，日常生活迅速失序，若缺乏基本備災準備，個人與社區很容易陷入孤立無援。

防空科技的極限

美國與以色列對伊朗的軍事行動引發連鎖衝突，世界再度在螢幕前目睹「飛彈滿天飛」的現代戰爭景象；伊朗多地遭轟炸。（歐新社檔案照）美國與以色列對伊朗的軍事行動引發連鎖衝突，世界再度在螢幕前目睹「飛彈滿天飛」的現代戰爭景象；伊朗多地遭轟炸。（歐新社檔案照）更值得警醒的是科技防禦的極限。即使以色列與美國擁有世界頂尖的攔截系統，面對飽和攻擊仍可能出現「漏網之魚」。部分飛彈突破防線落入城市與校園，造成無辜平民傷亡。這提醒我們，防空系統本質上是一種機率性的防護，而非絕對安全若社會過度依賴軍事科技，忽略平民自身的避難準備，反而可能形成危險的安全幻覺。

全民備災的重要性

因此，這場衝突也為台灣提出重要課題：建立更完整的全民備災體系。我們不只需要討論飛彈與防禦裝備，更應關注平民避難的實際條件例如校園與社區是否具備基本避難空間，家庭是否準備緊急避難包與必要物資，以應對交通與物流中斷。更重要的是，一旦通訊受阻，鄰里之間是否有基本的互助網絡

守住社會韌性的最後防線

真正的國防韌性，不只存在於武器系統，更存在於人民的危機意識與自救能力。當避難教育與備災觀念能融入日常生活，社會在面對突發衝擊時，才有能力守住生命與尊嚴。唯有在平時建立紮實的備災文化，台灣才能在不確定的安全環境中，為自己保留更多生機。

（作者為晴天備災專案研究室主任）

自由開講》是一個研究生提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書