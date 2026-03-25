自由開講》飛彈神話之外 以伊衝突給台灣的避難韌性課

◎ 李自強

近期美國與以色列對伊朗的軍事行動引發連鎖衝突，世界再度在螢幕前目睹「飛彈滿天飛」的現代戰爭景象。這場戰事不僅是遙遠的地緣政治角力，也是一堂關於平民避難與社會韌性的震撼教育。對位處第一島鏈關鍵位置的台灣而言，更提醒我們必須正視一個現實：當防空系統無法百分之百攔截來襲飛彈時，社會整體的備災能力，將成為守護生命的重要防線。防空系統本質上是一種機率性的防護，而非絕對安全；圖為美國駐伊拉克巴格達大使館遇襲，防空系統攔截後在上空發生了爆炸。（取自「@EricLDaugh」X帳號）

戰火下的民生脆弱

戰爭帶來的衝擊，往往從民生機能的瓦解開始。在此次衝突中，即使被視為安全象徵的高級飯店，也可能遭受飛彈攻擊；多處機場被迫關閉，大量旅客與居民滯留原地，陷入焦慮與混亂。這些畫面揭示了現代戰爭的一個殘酷現實：當衝突升高，「全境皆可能成為戰場」。一旦交通與物流系統中斷，日常生活迅速失序，若缺乏基本備災準備，個人與社區很容易陷入孤立無援。

防空科技的極限

美國與以色列對伊朗的軍事行動引發連鎖衝突，世界再度在螢幕前目睹「飛彈滿天飛」的現代戰爭景象；伊朗多地遭轟炸。（歐新社檔案照）更值得警醒的是科技防禦的極限。即使以色列與美國擁有世界頂尖的攔截系統，面對飽和攻擊仍可能出現「漏網之魚」。部分飛彈突破防線落入城市與校園，造成無辜平民傷亡。這提醒我們，防空系統本質上是一種機率性的防護，而非絕對安全。若社會過度依賴軍事科技，忽略平民自身的避難準備，反而可能形成危險的安全幻覺。

全民備災的重要性

因此，這場衝突也為台灣提出重要課題：建立更完整的全民備災體系。我們不只需要討論飛彈與防禦裝備，更應關注平民避難的實際條件。例如校園與社區是否具備基本避難空間，家庭是否準備緊急避難包與必要物資，以應對交通與物流中斷。更重要的是，一旦通訊受阻，鄰里之間是否有基本的互助網絡。

請繼續往下閱讀...

守住社會韌性的最後防線

真正的國防韌性，不只存在於武器系統，更存在於人民的危機意識與自救能力。當避難教育與備災觀念能融入日常生活，社會在面對突發衝擊時，才有能力守住生命與尊嚴。唯有在平時建立紮實的備災文化，台灣才能在不確定的安全環境中，為自己保留更多生機。

（作者為晴天備災專案研究室主任）

自由開講》是一個研究生提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法