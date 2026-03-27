自由開講》解放軍報扛著紅旗反紅旗的惡毒本質

◎ 愚工

3月2日，《解放軍報》旗下「鈞正平工作室」透過官方微博發表題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」短文，指最堅固的堡壘往往從內部被攻破，當前國際博弈日趨激烈，滲透、竊密、策反等從內部打開缺口、製造動蕩等方法，已成為部分勢力慣用手段。諷刺的是，「鈞正平工作室」批判的「滲透、竊密、策反等從內部打開缺口、製造動蕩」等惡行正是中共經常加諸於歐美各國的間諜手段。例如根據國際媒體報導，單單3月5日一天，涉及中國的間諜案就有三則：

1.倫敦的法院3月5日開庭審理兩名涉嫌在英國從事間諜行動的男子，他們遭控替中國政府監視旅居英國的香港民主派人士，遭到英國檢方起訴。（德國DW）

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2.英國警方3月5日逮捕了三名男子，其中一人是現任工黨國會議員的伴侶。警方在聲明中表示，三人因涉嫌協助外國情報機構而被逮捕，他們三人違反2023年英國《國家安全法》第3條。（德國DW）

英國反恐部門於3月4日逮捕3名涉嫌為中國從事間諜活動的男子，英國執政黨工黨國會議員芮德（Joani Reid）證實，其中一人是她的先生，她也強調她未參與先生的業務活動。（取自Joani Reid MP臉書）

3.涉嫌為中國從事間諜活動 三名菲律賓軍人被捕（法國rfi）

《法國電視五台（France 5）》2024年3月3日晚間首播七十分鐘紀錄片「中國：秘密行動」，更是揭露中共國家安全部多年在海外長臂管轄、軍事發展、間諜活動等秘密行動。

2018年入選中共中央紀委國家監委網站發佈的年度十大反腐熱詞，其中一詞就是「兩面人」，中共十九屆中央紀委二次全會更明確要求清除「兩面人」，強調其潛藏危害並列為從嚴治黨重要課題，足見中共社會「兩面人」文化氾濫。諷刺的是，中共官方一面痛斥「兩面人」，一面卻幹著「兩面人」的惡行。

中共中紀委提到要堅決清除「心懷二志、言行不一的兩面人」。圖為五星旗。（資料照） 這種行為用文革年代的熱詞說，就是「扛著紅旗反紅旗」。「兩面人」文化與「扛著紅旗反紅旗」潮流佐證中共文化的惡毒本質一路走來始終如一。

（作者從商）

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