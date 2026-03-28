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自由開講》支持誰，能帶給花蓮更美好的未來？

2026/03/28 07:30

◎ 陳啟濃

民進黨這次年底花蓮縣長選舉傾向禮讓國民黨籍的張峻出來選。（資料照）民進黨這次年底花蓮縣長選舉傾向禮讓國民黨籍的張峻出來選。（資料照）民進黨這次年底花蓮縣長選舉傾向禮讓國民黨籍的張峻出來選，引發地方部分支持者有不同的意見。張峻除了他不是民進黨員，其他條件都是最適合參選花蓮縣長的人選。

民主政治跟獨裁政治最大的不同，就是權力分享的「共治」概念，尋求政黨理念以及國家發展的最大公因數，推出最適當的人選。再說成功不必在我，而是可以成全實現有共同價值理念的人選。

傅崐萁（前）在立法院代表的正是「親共賣台」的毁滅中華民國的政治勢力，張峻對他的反對，透露出本身是支持中華民國派的政治訴求；國民黨立委傅崐萁。（資料照）傅崐萁（前）在立法院代表的正是「親共賣台」的毁滅中華民國的政治勢力，張峻對他的反對，透露出本身是支持中華民國派的政治訴求；國民黨立委傅崐萁。（資料照）上次的大罷免，張峻曾公開表達支持罷免傅崐萁的立場。傅崐萁在立法院代表的正是「親共賣台」的毁滅中華民國的政治勢力，張峻對他的反對，透露出本身是支持中華民國派的政治訴求。這跟目前執政黨在維護國家主權，避免受到中共政治滲透的用意完全一致。

在以選舉現實面來看，張峻在花蓮縣經營多年，廣結人脈，財力雄厚，參選縣長，成功的機率很高。如果再加上民進黨支持者大力相挺，更可說如虎添翼無往不利。在民進黨沒有適當人選能夠勝選的前提下，當然要支持一位相對跟自己政治理念相近的參選人。

再說現階段對花蓮縣最重要的是推倒「傅家政權」，花蓮才會有一個嶄新的開始。對執政黨而言，一個能帶給地方更好未來的縣長人選，也應該樂觀其成。

（作者為花蓮女婿）

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