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矢板明夫觀點》高市訪美本質 重新定位日本角色

高市此行的三個戰略目標也更加清晰。一是提升日本國際地位；二是進入美國對中戰略核心；三是讓台海問題更明確納入日美共同戰略。
矢板明夫

矢板明夫

2026/03/19 13:30

◎ 矢板明夫

日本首相高市早苗今天（3/18）晚間啟程訪美，預定於日本時間3月20日前後在華府與美國川普總統會談。她表示將討論中東局勢、能源安全、自由開放的印太，以及安全與經濟合作。原本外界認為重點會在對中戰略，但隨著伊朗局勢升溫，荷姆茲海峽與能源問題已迅速成為核心議題。

日本首相高市早苗18日在東京羽田機場搭機出發前往美國。（法新社檔案照）日本首相高市早苗18日在東京羽田機場搭機出發前往美國。（法新社檔案照）高市此行的本質，是重新定位日本的角色。

第一個變化，來自日本國內。

自民黨大勝後，已掌握國會主導權，與去年10月高市見川普時還在少數執政完全不同。當時高市的政策受制於國會，如今則具備完整執行力。對美國而言，她已從「有主張的政治人物」，變成「能落實戰略的領導人」，自然會對日本更加重視。

高市早苗去年10月見川普時，還是少數執政，此次會面則完全不同。（路透檔案照）高市早苗去年10月見川普時，還是少數執政，此次會面則完全不同。（路透檔案照）第二，是國際時機。

川普訪中行程已延後一個月，顯示美方眼前並不急於處理對中關係。在此情況下，日美合作反而更少顧忌。供應鏈、安全合作、技術聯盟等議題，可以更直接推進。高市此時訪美，是順勢擴大合作，而非被動配合。

矢板明夫觀點》高市訪美本質 重新定位日本角色日、美兩國在供應鏈、安全合作、技術聯盟等議題上，可順勢擴大合作。（法新社檔案照）
 第三，是安全布局的落實。

日本正加速軍備轉型，防衛預算、反擊能力與飛彈防禦體系都在快速推進。因此，此行重點不在表態，而在分工：日本在第一島鏈的角色如何強化？在台海與東海局勢中能提供什麼支援？在情報、後勤與防空體系中承擔多少責任？這些問題已進入具體階段。

在此基礎上，高市此行的三個戰略目標也更加清晰。一是提升日本國際地位；二是進入美國對中戰略核心；三是讓台海問題更明確納入日美共同戰略。

對台灣而言，這既是機會，也是壓力。當日本已將台海安全視為自身利益，台灣也必須展現相應的防衛決心，否則將難以在新的戰略格局中取得主動。

矢板明夫觀點》高市訪美本質 重新定位日本角色當日本已將台海安全視為自身利益，台灣也必須展現相應的防衛決心，否則將難以在新的戰略格局中取得主動。圖為國造潛艦「海鯤號」。（資料照）
 （作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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