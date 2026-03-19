林修民 半導體看天下》輝達H200在中國未來銷量分析

根據美國媒體以及國會議員的調查、中國透過多地白手套的轉運，洗白最終目的地為中國。如果中國可以透過這種方式取得最先進的輝達晶片，他們就沒有必要再透過這種合法的方式取得效能比較落後的H200晶片。而另外一個影響H200銷售的因素就是中國自己製造半導體晶片的能力。

◎ 林修民

輝達H200在多年來經過美中不斷交鋒延宕之後，終於有開始銷售的訊息出現，只是H200到底在中國銷量如何還是取決於美國與同盟國家對於輝達晶片管制的能力以及中國政府會放鬆多少進口數量而決定。

真的拿到中國訂單了！黃仁勳表示，H200已重啟生產。（美聯社檔案照）路透18日引述知情人士報導，中國有關部門已批准多家大陸企業從美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）採購H200人工智慧（AI）晶片。

而CNBC也報導，黃仁勳週二在加州聖荷西舉行的公司GTC大會上表示，公司正準備向中國的一些客戶提供H200處理器，黃仁勳說：「我們已經收到採購訂單，正在重啟生產」。

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H200是過時產品

如果把黃仁勳在這週GTC所發表Rubin產品當作今年的代表作，那H200就是前年的產品。這種相隔兩年的世代交替，在很多產品都是屬於已經停產的一代。

Rubin是輝達新一代AI晶片平台，是2026年推出的代表作。（路透檔案照）如果以iPhone作為對比

現在正在量產出貨的是iPhone 17，但是你在官網上已經看不到蘋果在銷售iPhone 15 ，也就是說iPhone 15已經停產了，而這種拿比較舊停產的一代出售給中國是確保美國國家安全，並在產業經濟繁榮之間所做出的平衡取捨。

H200在中國的命運到底如何？

H200作為美中兩國唯一雙方同意可以合法進出口的最先進AI產品，目前唯一的功用就是在補足中國走私最先進輝達晶片的不足窗口。

現在正在量產出貨的是iPhone 17，但是你在官網上已經看不到蘋果在銷售iPhone 15。（資料照）根據美國媒體以及國會議員的調查、中國透過多地白手套的轉運，洗白最終目的地為中國。如果中國可以透過這種方式取得最先進的輝達晶片，他們就沒有必要再透過這種合法的方式取得效能比較落後的H200晶片。

而另外一個影響H200銷售的因素就是中國自己製造半導體晶片的能力，但以目前中芯半導體仍然還停留在七奈米的情況底下，中國國產的AI晶片效能還是無法跟H200相比。

上述這兩個因素將會決定未來H200在中國的銷量究竟如何。

目前中芯半導體的半導體晶片製程，仍然還停留在七奈米。（歐新社檔案照） （作者為科技專欄作家）

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