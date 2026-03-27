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自由開講》釣魚台再現對峙：中國海警背後的戰略野心

2026/03/27 13:30

◎ 宗介

近日，中日於釣魚台海域再度出現對峙。大陸海警艦艇頻繁駛入日本聲稱的領海，並對日本漁船實施警告驅離；日方則強調中國船隻違法進入其領海並持續逗留。表面上看似一次次海上摩擦，但背後反映的，是中國對周邊海域日益強硬的主權擴張策略。

大陸海警艦艇頻繁駛入釣魚台，日方則強調中國船隻違法進入其領海並持續逗留。圖為釣魚台。（路透檔案照）大陸海警艦艇頻繁駛入釣魚台，日方則強調中國船隻違法進入其領海並持續逗留。圖為釣魚台。（路透檔案照）

中國將釣魚台視作「固有領土」，不僅動用排水量五千噸級的海警艦進行巡航，更以搭載機關砲的武力威懾，試圖在日方漁業與海上行動上建立實質控制力。這種行為，不只是外交口水戰，而是中國逐步將其海上主權主張具體化的戰略布局。它警告鄰國：任何涉及海域主權的自主行動，都可能遭遇高風險對抗。

釣魚台的摩擦亦與中國的內政與外交節奏密切相關。此次對峙發生在日本首相高市早苗訪美前夕，顯示中國意圖以實地行動施壓日本，甚至向美國傳遞訊號——在東海的軍事存在和控制力，中方有能力掌握局勢。這與近期中國在台海及南海的強硬行徑相呼應，透露出北京對區域主權爭端採取「循序強化、邊界模糊化」策略，意圖逐步改變現狀，而非單純表態。

近日，中日於釣魚台海域再度出現對峙。圖為2023年日本海上保安廳巡邏艦（下）在釣魚台海域驅趕中國海警船（上）。（路透檔案照）近日，中日於釣魚台海域再度出現對峙。圖為2023年日本海上保安廳巡邏艦（下）在釣魚台海域驅趕中國海警船（上）。（路透檔案照）

更深一層，這反映中國對國際規則的挑戰。中國在強化海警力量、進行領海巡航的同時，公然忽視國際法與鄰國既有管轄權，試圖以實力先行，迫使對方「習慣現實」。這種做法不僅威脅地區和平，也考驗其他民主國家在國際秩序中的回應能力。

台灣和日本以及整個印太地區，必須清醒認識，中國不只是言辭上的「主權主張」，而是以實際力量在海上逐步改變現狀。這種「軟硬兼施、逐步推進」的策略，是中國長期擴張野心的具象化。唯有建立自身防衛能力、加強區域安全合作，並保持對中國意圖的清晰判讀，才能避免被迫接受被動現實。

（作者為研究生）

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