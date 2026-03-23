自由開講》切割蕭旭岑 切不掉藍營對中的雙面路線

◎ 再米

馬英九文教基金會日前急發聲明，強調蕭旭岑與王光慈已於二月底完成離職交接，往後言行不代表基金會，也不代表馬英九立場。這種切割，看似是在為爭議止血，實際上卻暴露出更深層的問題：藍營真正想淡化的，從來不是個別發言，而是整條對中路線早已重新鋪陳，直到社會質疑升高，才把責任推回個人身上。

馬英九文教基金會聲明，蕭旭岑已完成離職交接，往後言行不代表基金會，也不代表馬英九立場。（資料照）

問題從來不在「交流」兩字，而在交流背後附著的政治前提。蕭旭岑替「鄭習會」背書，甚至直言若能成行，對台灣民眾是好事、對國民黨也是加分，最值得警惕之處，正在於把高度敏感的政治訊號包裝成和平利多、經濟利多，甚至選舉利多。當兩岸互動被刻意轉譯成民生語言，社會最容易忽略的，正是北京從未放棄的政治條件。這不是單純修辭問題，而是典型的論述降壓：先把統戰前提說淡，再把風險成本藏進「務實交流」的外衣之下。

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若把時間序往前拉，這並不是零星失言，而是前後一致的政治鋪陳。從國民黨重啟國共交流平台，到國共智庫論壇重申「九二共識、反對台獨」，再到三月持續替「鄭習會」營造氣氛，整串訊號所指向的，都是同一條路線：把接受北京框架重新包裝成理性、務實、對台灣有利的選項。所謂「務實」若是建立在自我限縮主權論述、弱化民主防線、模糊國家定位的前提上，那不是務實，而是讓台灣在語言上先退一步，再在政治上被迫多退幾步。

馬英九基金會切割蕭旭岑，卻切不掉藍營對中路線愈來愈清楚的真面目。圖為馬習會。（歐新社檔案照）

因此，今天真正該追問的，根本不是蕭旭岑是否仍具職務身分，也不是一紙聲明能否切開責任，而是國民黨是否準備再次把對中互動建立在北京設定的框架上，卻在國內刻意淡化政治代價。可以高談和平，卻不說北京要的是何種政治表述；可以反覆強調經濟，卻不談當「九二共識、反對台獨」被重新正常化之後，台灣在國際論述、民主韌性與主權認知上將承受何種侵蝕。

真正危險的，從來不是一句失言，而是整套雙面話術：對北京釋出可被接受的訊號，對台灣社會則包裝成無害交流，讓政黨利益披上全民利益的外衣。馬英九基金會或許可以切割蕭旭岑，卻切不掉藍營對中路線愈來愈清楚的真面目。台灣社會若連這種前提轉換都失去警覺，下一次被推回舊框架的，就不只是兩岸論述，而是整個民主自我防衛的底線。

（作者為退休人士）

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