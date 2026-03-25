自由開講》當立法院長不守法 國會就成了國安漏洞

◎ 史里

近日立委李貞秀資格爭議，引發社會對國會法治的質疑。當一名立法委員的國籍與法律資格仍存在疑義時，立法院卻仍允許其行使公權力，這不只是政治爭議，而是國會是否仍能守住法治底線的問題。

民眾黨中配立委李貞秀立委資格，引發社會對國會法治的質疑。（資料照）



依據《國籍法》第20條規定，擔任中華民國公職者不得具有外國國籍。其精神十分清楚：公職人員行使國家權力，必須對國家具有單一且明確的法律忠誠。當立法委員的國籍或身分仍有疑義，而相關程序尚未完成時，依法就應釐清其資格，而不是任由問題存在。

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然而，作為立法院院長的韓國瑜，並未積極依據法律處理相關問題。立法院長不只是主持議事，更肩負維護國會秩序與確保制度合法運作的責任。當國會成員資格出現法律疑義時，院長理應依法律與憲政精神採取必要行動，而不是讓爭議停留在制度灰色地帶。

立法委員不僅制定法律，也透過質詢、審查預算與政策監督接觸政府資訊與國家政策。如果一個身分仍未釐清、甚至可能涉及外國國籍問題的人可以在國會行使公權力，這已不只是個人政治爭議，而是制度警訊。

當一名立法委員的國籍與法律資格仍存在疑義時，作為立法院院長的韓國瑜，並未積極依據法律處理相關問題。（資料照）

在當前複雜的國際局勢下，民主國家愈來愈重視制度安全。許多國家已建立嚴格規範，以防止外國勢力透過政治制度進行滲透。對台灣而言，國會更不應成為制度滲透的破口。

這件事情也提醒台灣社會另一個問題：民主政治確實需要在野黨，但我們需要的是以本土利益與國家安全為優先的在野力量，而不是一味傾中或親中的政治路線。當對岸政權從未放棄以武力統一台灣時，忽視這一現實的政治操作，只會讓台灣在制度上暴露更大的國安風險。

民主不只是在投票時被守護，更是在制度被挑戰時被捍衛。當法律被忽視，制度便開始鬆動；而當制度鬆動，民主終將一寸一寸被侵蝕。

（作者為台南市民）

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