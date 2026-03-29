自由開講》台澳合作是對抗中國網攻的關鍵防線

◎ 宗介

當各國仍把安全威脅理解為傳統軍事衝突時，另一場沒有硝煙的戰爭其實早已展開。近年來，台灣與澳洲都持續遭受來自中國等國家級駭客的網路攻擊，從政府機關、能源系統到關鍵基礎設施，無不成為目標。澳洲戰略政策研究所（ASPI）網路安全專家Gatra Priyandita因此指出，台灣與澳洲應深化合作，共同強化網路安全防禦

台灣與澳洲都持續遭受來自中國等國家級駭客的網路攻擊，兩國保護數位基礎設施與供應鏈安全，已成為共同利益。圖為雪梨歌劇院。（路透檔案照）台灣與澳洲之所以能成為彼此可靠的合作夥伴，原因並不只是技術互補，更在於制度與價值。兩國同樣是開放社會，民主制度穩定，政府與民間之間具有高度信任，這些條件讓兩國在面對網路攻擊時更具韌性。與此同時，兩國經濟都高度依賴印太地區的穩定環境，因此保護數位基礎設施與供應鏈安全，已成為共同利益。

這種合作的重要性，還與全球供應鏈的關鍵地位密切相關。台灣的半導體產業是全球製造業供應鏈的核心，而澳洲則在能源、交通與關鍵基礎設施方面扮演重要角色。一旦其中任何一方遭受重大網路攻擊，衝擊不只限於本國，還可能迅速蔓延至全球經濟體系。因此，網路安全早已不只是技術問題，而是國家安全與國際經濟穩定的重要一環。

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值得注意的是，北京近年持續強化網路滲透與資訊戰能力。從竊取科技機密、攻擊政府系統，到操縱輿論與進行認知作戰，網路攻擊已成為中國擴張影響力的重要工具。對民主國家而言，若缺乏跨國合作，很難單獨抵禦這類高度組織化的威脅。

台灣與澳洲若能在網路攻擊領域深化合作，不僅有助於強化彼此的防禦能力，也能為印太地區建立一個新的合作典範。示意圖 。（路透檔案照）未來的挑戰甚至可能更加嚴峻。專家提醒，隨著量子電腦技術發展，目前銀行系統、電信網路與政府資料庫普遍使用的加密技術，未來都有可能被破解。由於這些系統遍布金融、能源與交通等關鍵領域，要全面轉換為能抵抗量子運算的加密系統，可能需要數年時間。因此，提早規劃「後量子時代」的網路安全轉型，已成為迫在眉睫的議題。

此外，人工智慧的發展也使網路戰場更加複雜。一方面，AI能協助分析大量數據、偵測異常流量，提升防禦效率；另一方面，駭客也可能利用AI擴大釣魚攻擊、改變攻擊模式以躲避偵測。這意味著未來的網路安全競賽，將是科技能力與合作網絡的雙重較量。

正因如此，台灣與澳洲若能在威脅分析、關鍵基礎設施防護以及後量子加密等領域深化合作，不僅有助於強化彼此的防禦能力，也能為印太地區建立一個新的合作典範。在網路威脅日益跨國化的今天，真正有效的防線從來不是孤立，而是民主國家之間的合作與信任。

（作者為研究生）

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