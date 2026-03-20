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自由開講》澄清當前社會的「塑膠微粒恐慌」

2026/03/20 08:00

◎ 林基興

日前，環境部彭部長在媒體提到「塑膠微粒對人體健康的影響」，似乎他也被近年諸如「你每週攝取相當於一張信用卡量的微塑膠」或「長期累積恐引發慢性發炎與荷爾蒙失調或甚罹癌」等給嚇到了。媒體上隨時流傳醫護名嘴與網紅的各式警訊，眾口鑠金之下，「塑膠微粒有害」的社會氛圍相當成型。

自由開講》澄清當前社會的「塑膠微粒恐慌」環境部長彭啟明提到「塑膠微粒對人體健康的影響」，其實有限的數據幾乎沒有證據表明對人類有不良影響。（資料照）

實情呢？首先，2022年，世界衛生組織發佈報告《膳食和吸入途徑接觸塑膠微粒及其對人類健康的潛在影響》指出，大多數動物研究使用的微塑微粒濃度遠高於人類通常接觸的濃度，或使用的微塑微粒比人體可能吸收的更大，塑膠微粒在人體器官中的循環方式與在囓齒動物體內不同，這使得研究結果難以直接應用於人類；且危害特徵尚不明確，由於許多困難，難以評估人類的整體暴露情況，有限的數據幾乎沒有證據表明對人類有不良影響。

第二，歐洲食品安全局去年論文〈文獻綜論使用食品接觸材料時釋出微塑膠和奈米塑膠〉，結論是，已發表的研究結果很大程度上受到測試條件缺陷、樣品製備缺陷以及分析數據可靠性不足的影響，難以區分塑膠微粒的釋放是源自食品接觸材料還是其他來源。這些其他來源包括背景污染或模擬塑膠微粒的物質，例如，在水中溶解度低的親脂性化學物質以及在冷卻過程中沉澱的物質。塑膠微粒的實際釋放量遠低於許多文獻報告的結果，因此，目前尚無充分證據評估使用食品接觸材料導致塑膠微粒的暴露量。

塑膠微粒風險被誇大，公眾擔憂迅速增長，往往超過了現有證據的累積，（美聯社檔案照）塑膠微粒風險被誇大，公眾擔憂迅速增長，往往超過了現有證據的累積，（美聯社檔案照）

第三，美國科學與健康委員會去年專文〈恐塑症席捲美國〉與〈從炒作到證據：重思食品中的塑膠微粒污染〉指出，公眾對塑膠微粒的擔憂迅速增長，往往超過了現有證據的累積，許多表面上的風險被誇大，原因在於檢測方法不一致、污染以及將非塑膠殘留物誤判為塑膠微粒、罔顧干擾因子（包括檢測儀器使用塑膠容器管線）、模型根據的樣本偏小、風險比太低而缺可信度。

在「絕對值」方面，毒理學名言「萬物有毒否，關鍵在劑量 」；諾貝爾生醫獎得主雅蘿（Yalow）強調，民眾需要了解「可忽略的風險」觀念。國際標準化組織對「安全」的解釋為「免於無可接受的危害風險」，以「降低相對風險」取代「追求絕對安全」。

在「相對值」方面，你我每天吃進或吸入許多微粒，包括空污PM2.5、微生物、鐵鍋屑等廚房餐具摩擦微粒、食物中各式化學物；相較之下，哪些物質比較多或比較傷身？類似地，若不用塑膠品，改用替代物會對人體更健康嗎？廢棄物與「迴力鏢效應」更少嗎？成本效益更高嗎？

當然，目前廢棄塑膠品充斥環境，包括在海洋生物體內累積，讓人怵目驚心，應當減量，但這是另一回事。

（作者為大學教授）

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