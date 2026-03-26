自由開講》能源航道的戰略重心：從《戰爭論》看川普的波斯灣護航政策

◎ 蕭錫惠

2026年，美國總統川普宣布，美國海軍在必要時將為航經波斯灣的商船提供護航，並透過美國國際開發金融公司提供政治風險保險，以確保全球能源運輸順暢。若從克勞塞維茨《戰爭論》的視角觀察，這項政策不僅是軍事安排，更是一種結合政治、軍事與金融力量的整體戰略設計。

川普宣布，美國海軍在必要時將為航經波斯灣的商船提供護航，這項政策不僅是軍事安排，更是一種結合政治、軍事與金融力量的整體戰略設計。圖為印度LPG運輸船「希瓦利克號」經荷姆茲海峽抵達印度古吉拉特邦蒙德拉港。（路透檔案照）

克勞塞維茨指出：「戰爭是政治以另一種手段的延續。」在這個框架下，美國的行動並非單純為了與伊朗進行軍事對抗，而是為了維持全球能源秩序與市場穩定。當波斯灣航運面臨威脅時，油價、保險費率與市場預期往往迅速動盪，其衝擊甚至可能超過軍事衝突本身。因此，美國同時動用海軍護航與金融保險兩種工具，真正目標並不是戰場上的勝負，而是確保全球能源體系能持續運作。

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這一策略同時體現了《戰爭論》的另一核心概念：重心。克勞塞維茨認為，戰爭的關鍵在於找出敵人的重心並加以控制。在中東衝突中，真正的重心並不是某一座城市或某一支軍隊，而是荷姆茲海峽的能源運輸與全球市場信心。伊朗長期利用封鎖海峽的威脅作為戰略槓桿，希望藉此影響油價並對西方施壓。然而，一旦美國海軍確保航道安全，並透過金融保險讓航運公司仍願意進入波斯灣，這種威脅本身就會失去戰略效力。美國並不是單純回應攻擊，而是在削弱對手最重要的戰略工具。

克勞塞維茨同時提出「摩擦」概念，指的是戰爭中各種不可預期的阻礙。在能源戰略中，最大的摩擦往往不是飛彈或無人機，而是保險費率飆升、航運公司停航與市場恐慌。川普政府透過政治風險保險降低航運成本，本質上正是在減少這些摩擦，使全球能源供應鏈得以維持運作。

克勞塞維茨認為戰爭由政府、軍隊與人民三種力量構成。當政策、軍事與市場三者形成協同作用時，戰略效果往往遠超單純的武力行動。圖為美軍第31陸戰隊遠征部隊搭乘MV-22B垂直起降戰機迅速部署的打擊能力。（取自美國陸戰隊專頁）

若從《戰爭論》的「戰爭三位一體」來看，這項政策更清楚展現了現代戰略的整合結構。克勞塞維茨認為戰爭由三種力量構成：政府、軍隊與人民。在當代全球化體系中，這三者往往延伸為政策決策、軍事力量與市場經濟。美國政府制定政策，美國海軍確保航道安全，而航運公司與能源市場則代表全球經濟活動。當政策、軍事與市場三者形成協同作用時，戰略效果往往遠超單純的武力行動。

歷史上也曾出現類似局勢。1980年代兩伊戰爭期間，波斯灣爆發所謂的「油輪戰爭」，雙方攻擊油輪導致全球能源市場震盪。為維持航運安全，美國在1987年發動「誠摯意志行動」，為懸掛美國旗幟的科威特油輪提供海軍護航。這項行動成功維持了航道運作，也展現了美國海權對全球能源秩序的保障作用。

今日川普政府的政策，在本質上延續了這一歷史邏輯：海軍力量確保航道安全，而金融體系維持市場信心。當航運仍然順暢、能源市場仍然穩定時，封鎖海峽的威脅便失去決定性力量。從《戰爭論》的角度看，真正的戰略勝利並不一定來自摧毀敵軍，而是讓敵人的戰略失去意義。海軍維持航道，金融體系維持信心，兩者結合，正是二十一世紀海權真正的力量。

（作者為自由撰稿人）

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