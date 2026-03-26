自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》能源航道的戰略重心：從《戰爭論》看川普的波斯灣護航政策

2026/03/26 20:00

◎ 蕭錫惠

2026年，美國總統川普宣布，美國海軍在必要時將為航經波斯灣的商船提供護航，並透過美國國際開發金融公司提供政治風險保險，以確保全球能源運輸順暢。若從克勞塞維茨《戰爭論》的視角觀察，這項政策不僅是軍事安排，更是一種結合政治、軍事與金融力量的整體戰略設計。

川普宣布，美國海軍在必要時將為航經波斯灣的商船提供護航，這項政策不僅是軍事安排，更是一種結合政治、軍事與金融力量的整體戰略設計。圖為印度LPG運輸船「希瓦利克號」經荷姆茲海峽抵達印度古吉拉特邦蒙德拉港。（路透檔案照）川普宣布，美國海軍在必要時將為航經波斯灣的商船提供護航，這項政策不僅是軍事安排，更是一種結合政治、軍事與金融力量的整體戰略設計。圖為印度LPG運輸船「希瓦利克號」經荷姆茲海峽抵達印度古吉拉特邦蒙德拉港。（路透檔案照）

克勞塞維茨指出：「戰爭是政治以另一種手段的延續。」在這個框架下，美國的行動並非單純為了與伊朗進行軍事對抗，而是為了維持全球能源秩序與市場穩定。當波斯灣航運面臨威脅時，油價、保險費率與市場預期往往迅速動盪，其衝擊甚至可能超過軍事衝突本身。因此，美國同時動用海軍護航與金融保險兩種工具，真正目標並不是戰場上的勝負，而是確保全球能源體系能持續運作。

這一策略同時體現了《戰爭論》的另一核心概念：重心。克勞塞維茨認為，戰爭的關鍵在於找出敵人的重心並加以控制。在中東衝突中，真正的重心並不是某一座城市或某一支軍隊，而是荷姆茲海峽的能源運輸與全球市場信心。伊朗長期利用封鎖海峽的威脅作為戰略槓桿，希望藉此影響油價並對西方施壓。然而，一旦美國海軍確保航道安全，並透過金融保險讓航運公司仍願意進入波斯灣，這種威脅本身就會失去戰略效力。美國並不是單純回應攻擊，而是在削弱對手最重要的戰略工具。

克勞塞維茨同時提出「摩擦」概念，指的是戰爭中各種不可預期的阻礙。在能源戰略中，最大的摩擦往往不是飛彈或無人機，而是保險費率飆升、航運公司停航與市場恐慌。川普政府透過政治風險保險降低航運成本，本質上正是在減少這些摩擦，使全球能源供應鏈得以維持運作。

克勞塞維茨認為戰爭由政府、軍隊與人民三種力量構成。當政策、軍事與市場三者形成協同作用時，戰略效果往往遠超單純的武力行動。圖為美軍第31陸戰隊遠征部隊搭乘MV-22B垂直起降戰機迅速部署的打擊能力。（取自美國陸戰隊專頁）克勞塞維茨認為戰爭由政府、軍隊與人民三種力量構成。當政策、軍事與市場三者形成協同作用時，戰略效果往往遠超單純的武力行動。圖為美軍第31陸戰隊遠征部隊搭乘MV-22B垂直起降戰機迅速部署的打擊能力。（取自美國陸戰隊專頁）

若從《戰爭論》的「戰爭三位一體」來看，這項政策更清楚展現了現代戰略的整合結構。克勞塞維茨認為戰爭由三種力量構成：政府、軍隊與人民。在當代全球化體系中，這三者往往延伸為政策決策、軍事力量與市場經濟。美國政府制定政策，美國海軍確保航道安全，而航運公司與能源市場則代表全球經濟活動。當政策、軍事與市場三者形成協同作用時，戰略效果往往遠超單純的武力行動。

歷史上也曾出現類似局勢。1980年代兩伊戰爭期間，波斯灣爆發所謂的「油輪戰爭」，雙方攻擊油輪導致全球能源市場震盪。為維持航運安全，美國在1987年發動「誠摯意志行動」，為懸掛美國旗幟的科威特油輪提供海軍護航。這項行動成功維持了航道運作，也展現了美國海權對全球能源秩序的保障作用。

今日川普政府的政策，在本質上延續了這一歷史邏輯：海軍力量確保航道安全，而金融體系維持市場信心。當航運仍然順暢、能源市場仍然穩定時，封鎖海峽的威脅便失去決定性力量。從《戰爭論》的角度看，真正的戰略勝利並不一定來自摧毀敵軍，而是讓敵人的戰略失去意義。海軍維持航道，金融體系維持信心，兩者結合，正是二十一世紀海權真正的力量。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書