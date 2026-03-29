自由開講》勇於司法求助 家暴悲歌止步

◎ 王翔正

近年來我國面臨少子化危機，人口已連續26個月呈現「生不如死」的負成長狀態，但根據內政部警政署統計，國內家暴案件不減反增，114年警察機關家庭暴力案件通報達13萬6781件，較113年增加9419件，增幅7.4％，更令人痛心的是被害者受暴嚴重程度升級，移送家暴刑案件數高達1萬3831件，較110年增加近6成，家暴通報與刑案移送皆創下5年以來的新高。

不少受暴者隱忍被害

雖然通報數及刑案移送創新高，但家暴事件犯罪黑數仍高，多數受暴者有隱忍情形發生；示意圖。（資料照）不可諱言的是，雖然通報數及刑案移送創新高，但家暴事件犯罪黑數仍高，多數受暴者有隱忍情形發生，遭受暴力侵害不會第一時間尋求司法協助，導致後續傷害層級升高，甚至透過司法介入或新聞報載時早已危及生命，特別是少子化之後，尊親屬的家中長輩，因不捨卑親屬的孩子遭司法判刑入獄，最終選擇長期身處家暴恐懼之中。

除了親情家暴之外，也存在許多遭愛情羈絆的家暴案件，因應家庭型態轉變，家庭暴力防治法於112年完成第7次修法，將同性配偶及未同居親密關係伴侶納入保護範圍，但在感情世界裡通常是相愛相殺，甚至受害者不願同志身分曝光，無端也給了恐怖情人持續施暴的舞台。

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有時操縱恐懼情緒的施暴者習於營造出「沒有我，你不會更好」的氛圍，讓受害者自責「一定是我做錯了什麼，才導致他傷害我。一定是我有問題，才會被他的言語與肢體霸凌」，久而久之，自主潛意識會認為離開後更痛苦，而不願選擇離開。

尋求司法協助 遠離家暴被害

實務上家事法院受理後會依照個案情節決定是否核發保護令，如核准後可命相對人不得持續騷擾或命遠離固定處所；示意圖。（資料照）有些受暴者可能會質疑保護令效力，而不願求助司法，實務上家事法院受理後會依照個案情節決定是否核發保護令，如核准後可命相對人不得持續騷擾或命遠離固定處所，倘相對人知悉與收受法院核發之保護令，仍做出違反保護令的禁止行為（公訴罪），即屬觸犯刑事犯罪的現行犯，人人可以逮捕之。

筆者誠心建議民眾面對家暴時應先自保，儘速就醫取得驗傷診斷書，甚至應及時保存客觀證據，拍攝自身傷勢與毀損現場等錄影音資料供佐證，並即時報警，請員警到場制止暴力，另向法院聲請保護令。此外，若需緊急安置可透過社政、衛政網絡資源介入，以獲取人身庇護與心理諮商等專業協助，避免再次受暴。

（作者為文字工作者）

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