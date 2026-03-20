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自由開講》教師節是否應回到台灣歷史 林茂生紀念日引發教育象徵討論

2026/03/20 10:00

◎ 陳正承

每年的3月11日，是台灣近代重要教育家林茂生遭逮捕失蹤的日子。近期民間團體提出倡議，建議將台灣教師節由現行的9月28日改為3月11日，以紀念林茂生對台灣教育思想與學術發展的貢獻。這項提議重新引發社會對教師節歷史象徵與教育價值的討論，也讓台灣社會再次回顧這位教育先驅的歷史地位。

民間團體及南市民進黨團多名議員促南市府將「311」這一天訂為台南市的「台灣教師節」。（資料照）民間團體及南市民進黨團多名議員促南市府將「311」這一天訂為台南市的「台灣教師節」。（資料照） 林茂生出生於台南，是台灣早期少數接受完整國際高等教育的知識分子之一。他先後畢業於日本東京帝國大學與美國哥倫比亞大學，取得哲學博士學位，長期致力於教育改革與思想啟蒙。他曾在多所學校任教，並擔任成功大學圖書館首任館長，對台灣高等教育制度與學術環境建設具有深遠影響。林茂生主張自由教育理念，強調培養學生獨立思考能力與公共責任感，在當時的知識界具有重要影響力。

1947年二二八事件 期間，林茂生在台北住家遭軍警帶走後失蹤，至今未見遺體。這段歷史使他成為台灣知識分子受難的重要象徵之一。許多學者認為，紀念林茂生不僅是紀念一位教育家，也代表對思想自由與學術精神的尊重。因此，有民間團體提出，若將教師節改為3月11日，將可讓台灣教育紀念日更貼近本土歷史與民主價值。

目前台灣教師節訂於9月28日，主要是紀念中國古代思想家孔子的誕辰。這一制度在戰後沿用至今，象徵尊師重道的傳統文化。然而，隨著台灣社會逐漸重視本土歷史與教育發展脈絡，也開始有人提出不同觀點，認為教師節的象徵人物可以更多元，甚至可重新思考是否應以台灣教育家作為紀念核心。

從政策角度來看，教師節日期是否調整並非單純文化問題，而涉及教育制度與社會共識。教師節在教育體系中具有象徵意義，同時也與學校行事曆、教育活動與公共紀念儀式相關。因此，若要調整日期，需透過充分的公共討論與政策評估，避免將教育議題過度政治化。

一種可能的政策方向，是在維持既有教師節制度的同時，設立「教育家紀念日」或「台灣教育史紀念日」，以紀念林茂生等對台灣教育發展具有重大影響的人物。這樣既能保存既有制度，也能讓台灣教育史中的重要人物得到更多社會認識。

另一種做法是透過教育課程與文化活動強化歷史記憶。例如在課程中介紹林茂生的教育理念、研究成果與歷史背景，使學生理解台灣教育發展的歷程。透過知識教育而非單一紀念日，也能讓社會更全面認識台灣教育史。

林茂生博士是台灣歷史上第1位東京帝大文學士和第1位留美博士，文化界封稱「台灣首席教育家」。（資料照，南市文化局提供）林茂生博士是台灣歷史上第1位東京帝大文學士和第1位留美博士，文化界封稱「台灣首席教育家」。（資料照，南市文化局提供）教師節的象徵不僅關乎日期，更反映社會如何理解教育的意義。林茂生一生投入教育與思想啟蒙，他所代表的自由教育精神，至今仍具有重要啟示。無論教師節是否調整，這場討論至少提醒社會重新思考教育的核心價值，也讓更多人認識台灣教育史中的重要人物與歷史記憶。

（作者為電子業）

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