自由開講》防衛能力不是選擇題，藍白杯葛軍購將付歷史代價

◎ 高元智

中研院院士杜正勝日前出席《再訪古代中國》新書分享會前指出，為保衛台灣安全，執政黨提出一．二五兆元軍購案，但屢次遭在野阻擋，若台灣失去自衛能力，被併吞後整個政治型態、社會秩序、生活方式與思想自由都將受到箝制。國家存續是民主制度與公民自由的前提，而軍購則是維護主權與法治的具體實踐。

中研院士杜正勝著作《再訪古代中國》新書辦分享會，他表示政府軍購屢受在野阻擋，若無自衛能力恐遭併吞。（資料照）

台灣安全，非政治算計可擺布。

面對中共持續加強軍事威脅，政府提出一．二五兆元軍購案，理應是保障國家存續與民眾生活方式的必要行動。然而，藍白陣營以政治利益阻擋、杯葛，甚至以各種技術手段拖延，這種行為不僅危及國家安全，也可能觸及《國防法》要求民選政府保障國防完整的基本義務。

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此外，中研院民調顯示，若中國攻台，將近六成民眾願意不惜一切代價抵抗；有五成三的民眾支持政府將軍費提高至國內生產毛額（GDP）的3%；另有近七成支持向美國購買武器。這些民調數據明確傳達全民期待：政府應強化防衛，而非在政治算計中失職。阻擋軍購，實質上等於與人民意願背道而馳。

由現實面的角度觀察，國防部專家依據國際軍事評估與作戰需求規劃武器裝備，屬專業判斷，非政治博弈可取代。藍白若無視專業、以杯葛阻擋國防施行，不僅破壞行政效率，也可能引發追究政治責任問題。國家安全不可任由政黨以博弈心態擺布，更不能以程序障礙犧牲存亡風險。

中研院日前進行民調，針對「如果中國攻打台灣，您願意不惜一切代價抵抗嗎？」這項問題，有近6成受訪者表示願意，並53.5%受訪者支持政府將軍費提高至GDP的3%，甚至有近7成受訪者表示支持向美國購買武器。（路透檔案照） 台灣防衛能力不是選擇題，而是存亡底線。

藍白政治人物切莫誤判，任何阻擋行為都應以全民安全、國防法規與專業判斷為前提。政治短視可能成為歷史悲劇的催化劑，台灣民眾期望的是責任而非算計，是防衛安全而非拖延。

（作者為法務人員）

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