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黑熊學院》伊朗宣稱封鎖荷姆茲海峽 台海會有相同威脅嗎？

簡單講個數字：世界上有61%的人口在印太地區，也就說至少有42億人在此生存發展。 印太地區是世界目前經濟成長快速的區域，重要性也不言自明。問題不在於台海「有沒有可能被封鎖」；當台海對全世界的和平安全穩定是牽一髮動全身，要問的問題應該是：「誰能承擔封鎖台海的後果？」
黑熊學院

黑熊學院

2026/03/18 21:00

◎ 黑熊學院

美伊開戰後，伊朗宣稱要封鎖荷姆茲海峽，造成許多國家的石油危機。

我們常說台灣海峽非常重要，當看到荷姆茲海峽被封鎖，或許有人會問：台海不會面臨相同遭遇嗎？

黑熊學院》伊朗宣稱封鎖荷姆茲海峽 台海會有相同威脅嗎？伊朗宣稱已封鎖荷姆茲海峽，或許有人會問：台海不會面臨相同遭遇嗎？（取自貼文）

荷姆茲海峽與台海的確有幾個相似之處：

1️⃣都是戰略要地：荷姆茲海峽是能源關鍵，台海是地緣政治及國際航運貿易的關鍵

2️⃣都是高風險、高衝突海域

3️⃣不穩定因素都來自獨裁國家的覬覦與威脅

那中國是否能如法炮製封鎖台灣海峽，並進而影響世界？

答案是——恐怕很難。

＃都是封鎖但難度天差地別

第一，兩邊寬度不同

荷姆茲海峽不到35公里，由於要雙向航行，所以商船可航行寬度實際上會更窄。

台灣海峽平均寬度200公里，最窄處約130公里（平潭到新竹），在地理上已有顯著不同。

無論從軍事技術的角度或區域政治的角度，要控制台灣海峽就更為困難與複雜。

荷姆茲海峽與台海的確有相似之處，但是中國很難如法炮製封鎖台灣海峽。圖為台海中線。（資料照）荷姆茲海峽與台海的確有相似之處，但是中國很難如法炮製封鎖台灣海峽。圖為台海中線。（資料照）

例如：這麼寬廣的區域，需要多少武器與人力？要全天候嗎？別忘了台海的天氣詭譎，海上行動不易；再加上來往的船舶形形色色、國籍各異，遇到任何船隻都要一個個登檢，或甚至是無差別擊沉嗎？

第二，牽涉對象更廣

根據美國新公布的《國家安全戰略》表明，美國除本土的「西半球外」，戰略核心就是印太地區。

而印太地區的主要戰略目標，就是台海的安全與穩定。

若說荷姆茲海峽牽動的是中東地區的和平穩定，那台海則就是牽動全球安全與供應鏈穩定

一個是區域層級影響，一個是更廣泛的國際層級影響。

第三，經濟與民生層面衝擊

荷姆茲海峽牽動的是能源方面的波動，台海則牽動全球生產鏈的生死攸關。

荷姆茲海峽的每日航運量雖然頗大，但仍比台灣海峽低得多；再比較兩邊的周邊人口與經濟活動量則差距更甚。

要封鎖台灣海峽，將會衝擊更廣泛的供應鏈，包括全球各類製造業、先進電子產品、工具機與半導體等產業。

鎖台海，將會衝擊更全球各類製造業、先進電子產品、工具機與半導體等產業。圖為美軍希金斯號飛彈驅逐艦與加拿大巡防艦聯袂穿越台灣海峽。（取自美軍第七艦隊X.com）鎖台海，將會衝擊更全球各類製造業、先進電子產品、工具機與半導體等產業。圖為美軍希金斯號飛彈驅逐艦與加拿大巡防艦聯袂穿越台灣海峽。（取自美軍第七艦隊X.com）

簡單講個數字：世界上有61%的人口在印太地區，也就說至少有42億人在此生存發展。

印太地區是世界目前經濟成長快速的區域，重要性也不言自明。

話又說回來，問題不在於台海「有沒有可能被封鎖」；當台海對全世界的和平安全穩定是牽一髮動全身，要問的問題應該是：

「誰能承擔封鎖台海的後果？」

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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