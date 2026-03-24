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自由開講》無人機消耗戰下的台灣防衛轉型

2026/03/24 12:30

楊聰榮

俄軍大量使用伊朗製「見證者」（Shahed）自殺無人機對烏克蘭發動消耗戰；圖為被擊落的見證者無人機殘骸。（路透檔案照）俄軍大量使用伊朗製「見證者」（Shahed）自殺無人機對烏克蘭發動消耗戰；圖為被擊落的見證者無人機殘骸。（路透檔案照）近年的戰爭顯示，現代戰場正在出現一種新的戰爭型態。廉價無人機大量出現，使戰爭逐漸演變為一種消耗戰。過去以高價精密武器為核心的軍事思維，正在受到根本性的挑戰。俄烏戰爭與中東衝突都顯示，低成本無人機可以對軍事基地、能源設施與防空系統造成實質破壞。這種武器價格低廉，部署快速，數量龐大，使防守方必須付出極高成本才能維持防禦能力。

自殺式無人機的製造成本約2,000至2萬美元。防守方若使用單枚價格約48.5萬美元的AIM-9X飛彈，甚至210萬美元的愛國者飛彈進行攔截，防禦體系很快就會陷入成本消耗的困境。這種成本不對稱讓戰場逐漸變成一場價格競賽。誰能以更低成本生產更多武器，誰就能在長期衝突中維持優勢。

這種戰爭型態的出現，使烏克蘭在國際軍事合作中獲得新的地位。俄烏戰爭長期面對大量無人機攻擊，烏克蘭逐漸發展出一整套反制技術與作戰方法。電子干擾、低成本攔截武器、無人機反制無人機的戰術逐漸成熟。當中東戰場出現類似威脅時，美國與歐洲開始重視烏克蘭累積的戰場經驗。烏克蘭不再只是軍事援助的接受者，而是戰術知識的重要提供者。戰爭經驗轉化為國際合作中的談判籌碼。

新的戰術逐漸強調低成本反制；圖為烏克蘭新創公司「General Cherry」研發的攔截無人機；這類造價低廉的攔截機被視為對抗俄軍昂貴自殺無人機的「經濟戰」利器。（美聯社檔案照）新的戰術逐漸強調低成本反制；圖為烏克蘭新創公司「General Cherry」研發的攔截無人機；這類造價低廉的攔截機被視為對抗俄軍昂貴自殺無人機的「經濟戰」利器。（美聯社檔案照）戰場變化同時迫使美國軍事體系進行調整。面對大量廉價無人機攻擊，單純依賴昂貴防空飛彈已難以維持長期防禦能力。新的戰術逐漸強調低成本反制。電子干擾設備能在距離目標約3至5公里的範圍內切斷衛星導航訊號，使無人機失去飛行控制。雷射武器可以在3至5秒內燒穿無人機外殼，單次發射成本極低。高能微波系統能在短時間內破壞一片空域中的電子設備，特別適合對付蜂群式攻擊。

防空武器本身也逐漸走向低成本化。單枚價格不到3萬美元的雷射導引火箭彈可以改裝為防空武器，使攔截成本接近攻擊成本。當防禦成本與攻擊成本接近時，消耗戰的壓力便不再集中在防守方身上。戰場逐漸回到成本平衡的狀態。

無人機本身也成為新的攻擊工具。低成本無人機系統可以進行協同作戰，透過群體搜尋與攻擊方式壓制敵方雷達與防空設施。單架造價約3.5萬美元的無人機可以從卡車或軍艦快速部署，大規模機群能在短時間內形成攻擊壓力。這種狼群式作戰模式正在改變傳統空防體系。

這種變化的核心在於戰爭已經從單純的軍事競賽，逐漸轉變為產業能力與技術創新的競爭。能夠快速生產武器、快速改進設計、快速部署裝備的國家，在消耗戰中將更具優勢。戰場不再只是軍隊之間的對抗，而是整個國家產業體系的競爭。

台灣過去的防衛思維多集中在高性能武器，例如戰機、飛彈與大型防空系統；圖為陸軍M1A2T戰車。（資料照，國防部提供）台灣過去的防衛思維多集中在高性能武器，例如戰機、飛彈與大型防空系統；圖為陸軍M1A2T戰車。（資料照，國防部提供）對台灣而言，這種戰爭型態具有高度警示意義。台灣過去的防衛思維多集中在高性能武器，例如戰機、飛彈與大型防空系統。這些武器在高強度衝突中仍然具有重要作用，但面對大量廉價無人機攻擊，單純依賴昂貴武器進行攔截將難以維持長期作戰能力。台灣需要建立新的防衛模式。

建立無人機防衛工業體系，將是台灣未來國防戰略的重要方向。這個體系可以分為三個層次。第一個層次是低成本無人機的大量生產。無人機應被視為一種可以快速製造與消耗的武器，而不是少量昂貴裝備。台灣電子與半導體產業具有高度技術能力，可以支援無人機控制系統、導航設備與感測器的開發。透過產業整合，台灣可以建立快速生產無人機的能力，使防衛體系具備足夠數量的戰術裝備。

第二個層次是反無人機防禦系統。電子干擾設備、雷射武器與低成本攔截武器應形成多層防禦網。當敵方無人機接近時，電子干擾可以破壞導航系統，雷射武器可以快速擊落單架目標，低成本防空武器可以應付中距離威脅。多層防禦系統能夠在消耗戰中維持可負擔的成本結構。

低成本無人機可以形成機群，主動搜尋並攔截敵方無人機；圖為烏克蘭軍方人員操作無人機。（美聯社檔案照）低成本無人機可以形成機群，主動搜尋並攔截敵方無人機；圖為烏克蘭軍方人員操作無人機。（美聯社檔案照）第三個層次是無人機對抗無人機的作戰模式。低成本無人機可以形成機群，主動搜尋並攔截敵方無人機。這種作戰方式可以將戰場從昂貴飛彈對抗廉價無人機，轉變為廉價無人機對抗廉價無人機。當雙方成本接近時，數量與產能將成為關鍵因素。

這種防衛模式不僅是軍事戰略，同時也是產業政策。建立無人機防衛工業體系需要整合科技企業、電子產業與國防研究機構。當產業體系能夠快速設計與製造無人機裝備，軍事體系便能在短時間內調整戰術並部署新技術

無人機戰爭顯示，未來戰場的勝負將取決於成本、產能與技術創新。低成本武器的大量使用正在改變全球軍事格局。烏克蘭在戰爭中累積的經驗證明，戰場創新可以迅速改變國際軍事合作關係。對台灣而言，理解這種戰爭型態並建立自己的無人機防衛工業體系，將是維持國家安全的重要關鍵。

（作者為澳洲國立大學亞太研究博士，中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學，著有太平洋國家研究新論、東南亞國家研究引論）

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