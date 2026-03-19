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自由開講》守護教育根基 也要擁抱時代浪潮

2026/03/19 08:30

蔡榮捷

近日李家同教授發表〈對教育部長的期望〉，直指基礎研究式微、升學制度複雜化、學習歷程檔案流於形式及城鄉差距等五大問題。李教授長期深耕偏鄉、守護學子學力，其建言不僅是出自對教育的熱誠，更是對台灣學術根基動搖的深切警鐘，這份「社會良心」的憂心，確實值得政府與各界正視。

面對李教授指出的現實困境，我們不應將其視為對改革的否定，而應看作是制度轉型期的診斷報告。事實上，教育部目前的推動方向，正處於一場「守護傳統價值」與「應對全球劇變」的艱難拔河。

基礎科學是「根」，新科技是「葉」，如何在經費天平兩端取得平衡，是當前政策最具挑戰的考驗；示意圖。（路透檔案照）基礎科學是「根」，新科技是「葉」，如何在經費天平兩端取得平衡，是當前政策最具挑戰的考驗；示意圖。（路透檔案照）首先，關於基礎研究的消長，這反映了國家資源配置的結構性難題。在預算有限的現實下，教育部面臨極大的取捨：究竟該將經費優先挹注於物理、數學、天文等基礎學門，還是全面投入正在重塑全球競爭力的AI（人工智慧） 與半導體人才培育？基礎科學是「根」，新科技是「葉」，如何在經費天平兩端取得平衡，是當前政策最具挑戰的考驗。

其次，升學制度的複雜化與學習歷程檔案的爭議，本質上是為了符合世界潮流的「演化代價」。過去聯考制度雖簡單公平，卻難以篩選出科技創新時代所需的跨領域人才。教育部正嘗試建立一種新的「學習文化」——鼓勵學生從單純的考試競爭，轉向長期的興趣探索與多元表現。雖然執行面上出現了包裝與形式化的陣痛，但這正是制度與現實磨合的必經過程，而非理念本身的錯誤。

教育部目前正試圖利用「新科技」來突圍，透過數位賦能與遠距教學，試圖彌補地理上的資源不均；圖為雲林縣全縣4.5萬名縣立學校老師與學生，師生上課一人一台iPad。（資料照）教育部目前正試圖利用「新科技」來突圍，透過數位賦能與遠距教學，試圖彌補地理上的資源不均；圖為雲林縣全縣4.5萬名縣立學校老師與學生，師生上課一人一台iPad。（資料照）再者，李教授最憂心的城鄉教育差距，實則是全球都市化後的結構性困境。教育部目前正試圖利用「新科技」來突圍，透過數位賦能與遠距教學，試圖彌補地理上的資源不均。這是一場與時間的賽跑，目標是讓偏鄉孩子在保有基本學力的同時，不至於在數位時代中斷層。

教育改革不是一場非黑即白的選擇，而是如何在李教授所堅持的「教育公平與基礎」之上，疊加出下一代面對未來挑戰的「生存力」。行政體系在滾動修正政策時，若能納入李教授對基礎學力的堅持，並結合對新科技趨勢的佈局，台灣的教育制度才能在穩健中求進步。我們需要的不是回到過去，而是在前輩的監督與建言下，持續優化這條曲折但必須前行的改革之路。

（作者為大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老）

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