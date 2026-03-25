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自由開講》台灣能源問題不只是缺電 而是討論失焦

2026/03/25 15:50

◎ 林仁斌

近日有評論以「缺電，更缺乾淨的電」為題，將台灣未來可能增加的電力需求歸因於能源政策失敗。然而若仔細檢視其論證邏輯，便會發現這類說法其實混淆了三個不同層次的問題：電力需求、能源結構與電網治理。

將AI產業帶來的用電成長視為政策失敗，本身就是一種因果錯置；電力需求上升，某種程度反映的是產業升級與數位經濟的發展，而不是能源政策「出問題」。（彭博檔案照）將AI產業帶來的用電成長視為政策失敗，本身就是一種因果錯置；電力需求上升，某種程度反映的是產業升級與數位經濟的發展，而不是能源政策「出問題」。（彭博檔案照）首先，將AI產業帶來的用電成長視為政策失敗，本身就是一種因果錯置。隨著人工智慧與資料中心快速擴張，全球科技產業的用電需求都在增加，美國、歐洲與日本也面臨相同現象。電力需求上升，某種程度反映的是產業升級與數位經濟的發展，而不是能源政策「出問題」。真正的問題不在於需求增加，而在於電力系統是否具備足夠的規劃能力與彈性來因應。

其次，將「乾淨電力不足」簡化為核電問題，是另一種過度簡化的論證。低碳能源並不等於核能，能源轉型的工具箱其實包括再生能源、儲能、電網升級以及能源效率提升。當公共討論只聚焦於單一能源技術時，不僅忽略了其他選項，也模糊了能源治理真正的挑戰：如何建立一個多元且具韌性的能源系統。

更重要的是，這類評論往往仍停留在上一個世代的電力思維。過去電力系統確實依賴大型電廠提供穩定基載，但現代電網正逐漸轉向分散式能源與智慧調度。再生能源與儲能的整合，使電力穩定不再完全依賴單一大型電廠。能源安全的核心問題，也逐漸從「電廠夠不夠」轉變為「系統是否具備韌性」。

許多批評能源轉型的論述，往往只強調再生能源的不穩定性，卻避談核電建設期長、成本高昂以及核廢料處置等問題；圖為蘭嶼核廢料。（資料照，取自蘭嶼貯存場規劃報告）許多批評能源轉型的論述，往往只強調再生能源的不穩定性，卻避談核電建設期長、成本高昂以及核廢料處置等問題；圖為蘭嶼核廢料。（資料照，取自蘭嶼貯存場規劃報告）此外，能源政策的討論若要具有說服力，就必須同時檢視不同能源的完整成本與風險。然而許多批評能源轉型的論述，往往只強調再生能源的不穩定性，卻避談核電建設期長、成本高昂以及核廢料處置等問題。這種選擇性論證，不僅無助於公共討論，也容易將複雜的能源問題簡化為政治立場之爭。

台灣確實面臨能源轉型與產業發展的雙重壓力，但真正需要討論的並不是「要不要某一種能源」，而是如何建立一套能長期運作的能源治理制度，包括電網現代化、儲能布建、需求管理，以及透明的能源成本評估。換言之，台灣能源問題的核心從來不是單純的「缺電」。真正缺乏的，是一場以制度設計與系統思維為基礎的公共討論。如果能源議題始終停留在口號與技術偏好的爭論之中，那麼再多的電力，也難以解決治理上的問題。

（作者為中國文化大學化學工程與材料工程學系 副教授）

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