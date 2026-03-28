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自由開講》從植樹月出發，為台灣種一本「永續存摺」。

2026/03/28 08:00

◎ 吳育樺

對許多民眾而言，透過親手種下樹苗，不僅美化家園，更是從參與中喚起環境意識；示意圖。（資料照）對許多民眾而言，透過親手種下樹苗，不僅美化家園，更是從參與中喚起環境意識；示意圖。（資料照）三月春風徐來，全台各地再次掀起植樹熱潮。對許多民眾而言，透過親手種下樹苗，不僅美化家園，更是從參與中喚起環境意識，確實是推動生態永續不可或缺的動力。

然而，在氣候變遷日益嚴峻的今天，我們對森林的期待已不僅止於視覺上的綠化。森林就像一台巨大的天然吸碳機，透過光合作用發揮的碳吸存能力，在調節氣候、涵養水源、國土保安，都扮演關鍵角色。更重要的是，一片健康的森林能提供穩定的生物棲地，守護台灣珍貴的生物多樣性。當我們守護林地，同時也在石虎建構遷徙廊道、為水鳥保護繁殖區，讓生態綠網免於破碎。

林保署推自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台，已有超過20家企業團體響應聯合國永續發展目標。（資料照）林保署推自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台，已有超過20家企業團體響應聯合國永續發展目標。（資料照）根據筆者觀察，近年來，企業參與林業經營的模式正在進化。過去兩年，已有超過20家企業團體響應聯合國永續發展目標（SDGs），透過農業部林業保育署建置的「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」（ESG 媒合平台），將永續心意轉化為實質投資。從海岸保安林到檳榔濫墾地收回造林，從保育類八色鳥到濕地鳥種水雉的棲地營造，從火炎山地質監測，乃至於澀水森林手作步道，揮別了過去只強調在植樹節種下幾棵樹、綠化多少面積的短暫成果，如今企業長期駐點，精準地把財力物力投資在最需要的土地上。

澀水森林手作步道，揮別了過去只強調在植樹節種下幾棵樹、綠化多少面積的短暫成果；圖為台日大學師生，共同參與南投魚池澀水森林步道的手作步道活動。（資料照，林保署南投分署提供）澀水森林手作步道，揮別了過去只強調在植樹節種下幾棵樹、綠化多少面積的短暫成果；圖為台日大學師生，共同參與南投魚池澀水森林步道的手作步道活動。（資料照，林保署南投分署提供）在國際社會日益看重「自然相關財務揭露」（TNFD）的趨勢下，企業透過媒合平台所支持的不再只是短期活動，而是後續數十年的野生動物家園。這種公私協力模式，讓企業的每一分投入都能化為有生命力的資產，不僅符合減碳趨勢，更厚實了台灣的生態韌性。

植樹節的價值，在於開啟我們對土地的關懷。期待在植樹月的號召下，能有更多企業善用專業的媒合機制，將一時的熱情轉化為下個世代的永續資產，成為我們留給未來最珍貴的禮物。

（作者為林業工作者）

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